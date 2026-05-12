Suape affidato a una società esterna 

Il Comune di Assemini ha affidato alla società sarda UrbisMap la gestione di un pilastro fondamentale dell’Area Urbanistica: lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape): «Abbiamo deciso di affidarci a competenze specializzate per garantire due vantaggi immediati: abbattere i tempi d’attesa nonché liberare il personale interno per rafforzare altri settori critici dell’Ente», fa sapere l’assessore alle Attività produttive Francesco Murtas.

La scelta

L’obiettivo è chiaro: fornire un supporto costante per la gestione dei procedimenti stabiliti dalla legge regionale che ha inserito il Suape come unico interlocutore telematico per cittadini e imprese per la gestione delle pratiche edilizie e l’avvio di attività produttive tramite autocertificazioni.

D’ora in poi resta centrale il rigore nei pagamenti dei diritti di segreteria, da effettuarsi esclusivamente tramite il portale PagoPA del Comune. Le tariffe variano dai 59 euro per i procedimenti in autocertificazione fino ai 500 per le grandi strutture di vendita. L’assenza del versamento? Comporterà l’immediata irricevibilità delle pratiche.

«Con la scelta di esternalizzare i servizi del Suape - ha spiegato Murtas - l’amministrazione compie un passo decisivo verso una pubblica amministrazione agile e moderna. Non stiamo semplicemente delegando una funzione, ma stiamo investendo sulla competitività del nostro territorio». La scelta - ha concluso Murtas - è nata dalla consapevolezza che chi vuole fare impresa oggi non può permettersi i tempi, spesso farraginosi, della burocrazia tradizionale.

Le perplessità

«L’esternalizzazione del Suape - ha commentato la consigliera di opposizione Niside Muscas - è un ulteriore passo verso l’impoverimento della macchina amministrativa. Dopo i servizi finanziari, i tributi e l’urbanistica, affidiamo all’esterno anche un settore strategico per il rapporto con cittadini e imprese. Il rischio è che il Comune perda competenze, autonomia e memoria storica. Quando le pratiche sono istruite all’esterno, l’Ente si allontana dal territorio e il ruolo dei dipendenti si svuota, impedendo loro di crescere e formare le nuove leve».

Secondo Muscas la carenza di personale è uno dei motivi intorno al quale ruota la scelta dell’Ente: «Se esternalizziamo anziché assumere perdiamo il contatto coi cittadini e non formiamo il personale. Ciò causa un “vuoto di memoria” spesso incolmabile, perché nessuno sa più “come si fa”». E chiude: «Serve decidere quale Comune costruire: una struttura dipendente da terzi o un’amministrazione pubblica forte, competente e vicina ai cittadini?».

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