Sua maestà l’aragosta? Carissima 

«La maggior parte dei cagliaritani ha fatto la spesa sabato. Dunque è normale che tanti colleghi abbiano deciso di restare chiusi. Ad ogni modo, se pensiamo all’anomalia di un Ferragosto che cade di martedì, le cose non sono andate male nemmeno oggi». Roberto e Francesco Lai, padre e figlio, quarta e quinta generazione di macellai, sono tra gli operatori del mercato di San Benedetto che hanno deciso di aprire. Una costanza che è stata premiata dai clienti che, in tanti, hanno deciso di non saltare l’appuntamento della spesa in vista del tradizionale pranzo di metà agosto.

L’aragosta

Erano poche, anzi pochissime, le aragoste fresche nei banconi del pesce. In tanti hanno preferito abbandonare la classica aligusta per abbondare in altre tipolgie di pescato pregiato. Per la cronaca: chi non ha voluto rinunciarci, ha dovuto sborsare tra gli 80 e i 90 euro per quelle fresche di taglio medio-grande, provenienti dal Mediterraneo. Meno di sabato, quando si sono toccati anche i 100 euro. «Quest’anno abbiamo comprato solo granchi, ma sono bellissimi», sorride Lusella Pilia, che col marito ha fatto incetta di pesce nel sottopiano del mercato, «per il resto tanto pesce fresco di mare, ma senza spendere un occhio della testa perché il caro prezzi si sta facendo sentire. È aumentato tutto, ma già molto prima di Ferragosto». Lo scorso anno, stesso periodo, le aragoste fresche avevano raggiunto la quotazione record di 120 euro.

Gli affari dell’ultim’ora

«Molti clienti non sono venuti perché pensavano fosse chiuse», sottolinea Maurizio Piombino, storico pescivendolo di San Benedetto, «altri hanno preferito dividere la spesa tra sabato e oggi. Alcuni clienti sono venuti per comprare il fresco da congelare, visti i prezzi più bassi rispetto a sabato». Girando tra i corridoi del mercato, tante attività erano chiuse. «È un ferragosto diviso in due giornate lavorative, sabato e lunedì», sottolinea l’esperto venditore, «c’era poco pescato, però il cliente abituale ha risposto». Tra quelli che ieri hanno venduto pressoché tutto quello che avevano nel bancone ci sono gli operatori che trattano mitili o crudi di mare. «A me è andata bene», sottolinea Toni Troja, specialista in frutti di mare, «ma capisco i colleghi che oggi hanno deciso di restare chiusi. Dopo sabato c’era il rischio che restasse molto invenduto e, di questi tempi, se ti resta merce in cella hai azzerato il guadagno e vai sotto».

Turisti contenti

Sta di fatto che il mercato di San Benedetto è, ormai da anni, una meta irrinunciabile anche per tanti turisti che risiedono nelle seconde case e che vogliono fare la spesa per tutta la settimana. Anche ieri se ne contavano numerosi tra i box del primo piano. «La merce è tutta freschissima», ribadisce Francesco Cattaneo, lombardo che ha deciso di trascorrere le ferie estive con la famiglia in una villetta di Margine Rosso, «è la seconda volta che veniamo a fare la spesa e abbiamo trovato venditori esperti che non cercano di imbrogliare il cliente di passaggio. Quando ti dicono che un prodotto è fresco o ti consigliano qualcosa di buono, lo sono veramente. Infatti oggi abbiamo comprato tutto il necessario per un magnifico pranzo di Ferragosto».

