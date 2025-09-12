Sua maestà “la mandorla” conquista turisti e golosi  

Un ricco programma di appuntamenti oggi e domani per la 32esima sagra della mandorla. «La nostra sagra quest’anno diventa ancora più esperienziale fra natura, gusto e tradizione - esordisce il sindaco Mauro Cau – e il gemellaggio con la Spagna». Si parte oggi alle 9.30 con il convegno “La resistenza delle radici”. «Si parlerà di agricoltura in asciutto analizzata sotto diverse prospettive -spiega Elidia Pisu, del Ceas di Baressa - perché anche il mandorlo è una coltura realizzata in asciutto. Interverranno diversi esperti del settore». Domani mattina la presentazione del gruppo originario di Chirivel, paese andaluso col quale Baressa ha stretto un gemellaggio. «È un Comune che punta sulla mandorlicoltura e che negli ultimi anni ha registrato un incremento demografico notevole. Ci racconteranno come hanno ottenuto questi risultati» aggiunge il sindaco.

Due giorni immersi nel mondo della mandorla. «I laboratori avranno come filo conduttore l’uso della mandorla: dalla tintura alla cosmesi -ricorda il vicesindaco Mirko Pisu – Oggi e domani pomeriggio la sfilata dei gruppi folk tradizionali della Sardegna, stasera alle 21.30 il concerto dei Tazenda». Non mancheranno le degustazioni dei dolci di mandorla, mostre mercato, botteghe dei mestieri, visite alla Casa museo “Su Mulinu”, la mostra d’arte sacra, di Sardegna Foreste e alla chiesa parrocchiale. Oggi alle 17, la rappresentazione della mandorlicoltura a cura dei ragazzi del paese, domani alle 10 un recital ecosostenibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA