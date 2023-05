Sua maestà la ciliegia barracocca 

«L'associazione Nebidedda nasce nel 2016 per valorizzare le erbe spontanee e proteggere le biodiversità locali», racconta Alessia Etzi: «Lavoriamo al progetto sulla cerexia barracocca dal gennaio 2022. Abbiamo collaborato con altre realtà: i ciliegeti di Villacidro sono uno dei 14 percorsi sulla biodiversità presenti nell'app Laore dedicata ai luoghi del Cammino minerario di Santa Barbara». Interviene Margherita Concas: «La scorsa estate abbiamo coinvolto le scuole elementari: i bambini hanno visitato un ciliegeto grazie alla collaborazione dei produttori e in particolare della famiglia Mandis, che ha offerto ciliegie, crostate e confetture».

La ciliegia barracocca, cultivar simbolo delle vallate di Villascema, Croigas, Gutturu de Terra, Gutturu Derettu e San Sisinnio, è ora ufficialmente “di Villacidro”. «È entrata nel repertorio regionale delle agrobiodiversità Laore, che riconosce e tutela le risorse vegetali e animali locali in Sardegna», spiega Margherita Concas, presidente del comitato Nebidedda, che ha curato il progetto per la domanda di iscrizione. «Questo frutto ha radici, cuore e sapore a Villacidro. Abbiamo avuto pochi giorni fa la conferma da Laore, che ci ha sostenuto per tutta la procedura».

Il percorso

«L'associazione Nebidedda nasce nel 2016 per valorizzare le erbe spontanee e proteggere le biodiversità locali», racconta Alessia Etzi: «Lavoriamo al progetto sulla cerexia barracocca dal gennaio 2022. Abbiamo collaborato con altre realtà: i ciliegeti di Villacidro sono uno dei 14 percorsi sulla biodiversità presenti nell'app Laore dedicata ai luoghi del Cammino minerario di Santa Barbara». Interviene Margherita Concas: «La scorsa estate abbiamo coinvolto le scuole elementari: i bambini hanno visitato un ciliegeto grazie alla collaborazione dei produttori e in particolare della famiglia Mandis, che ha offerto ciliegie, crostate e confetture».

«Per poter presentare domanda – riprende Etzi – abbiamo dovuto dimostrare che la barracocca si coltiva a Villacidro da almeno 35 anni. Ci delle pubblicazioni risalenti al 1931 – per esempio una guida TouringClub – che già parlano di lei. Alla ricerca storico-letteraria è seguita la relazione genetica, prodotta dai tecnici Agris. Margherita, insieme a Marco e Giorgio Scano, Pinuccia Onidi, Antonio Muscas e Francesco Muntoni, si è occupata anche di raccogliere le testimonianze fotografiche e video richieste».

Le peculiarità

«La barracocca è tardiva rispetto ad altre qualità di ciliegie», racconta Pina Onidi, che ha un ciliegeto a Gutturu Derettu: «È la prima a fiorire e l'ultima a maturare. Particolare è anche il fatto che in alcune zone di Villacidro maturi prima, in altre dopo. Il nome ha a che fare con le dimensioni: è compatta e al tempo stesso succosa».

«È corretto parlare di ciliegia barracocca di Villacidro», spiega Guy d'Hallewin, ricercatore del Cnr-Ispa di Sassari: «In passato era coltivata anche in altre zone pianeggianti del Medio Campidano in cui ora non si trova più. L'ambiente collinare di Villacidro e soprattutto alcuni volatili hanno impedito il proliferare di un insetto nocivo per le drupacee: il Capnodis tenebrionis . Cornacchie e merli riducono la popolazione adulta prima che le larve nascano e intacchino le radici, in un modo particolare: infilano delle mandorle nei rami dei ciliegi, per spaccarle. In questo modo, individuano e predano gli insetti».

«E ora al Ministero»

«Stiamo lavorando – anticipano i soci Nebidedda – per iscrivere la barracocca anche ai prodotti agroalimentari tradizionali (Pat) del Ministero dell'agricoltura, in modo da valorizzarla e magari aumentare il numero dei suoi contadini custodi». La barracocca sarà protagonista dei Ciliegeti Aperti a Villascema il 28 maggio e della sagra delle ciliegie nel parco Dessì il 2 giugno.

