«Sua figlia rischia l’arresto: deve pagare» 

Dopo aver raggirato, con la truffa dei finti carabinieri e avvocato ritenuta vera e propria estorsione, e di fatto derubato un’anziana nell’Oristanese, erano pronti a lasciare l’Isola e tornare in Campania. Ma due napoletani di 51 e 55 anni sono stati bloccati dagli agenti della Squadra Mobile nel porto di Cagliari prima che si potessero imbarcare sul traghetto: sono stati recuperati i gioielli della vittima ma anche altri preziosi e denaro. Probabile dunque che i due, con precedenti, possano aver commesso altri colpi in Sardegna. Intanto, come disposto dal pm Giangiacomo Pilia, i presunti responsabile di almeno un raggiro sono finiti in carcere a Uta con l’accusa di estorsione perché destinatari di un fermo di indiziato di delitto. Tra oggi e domani verranno interrogati dal gip per la convalida.

Le telefonate

L’inchiesta è stata portata avanti dagli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Oristano. Sono stati i militari a ricevere la querela della vittima, un’anziana di 84 di Villaurbana. La donna ha ricevuto una telefonata di un presunto carabinieri che l’avvertiva che la figlia si era resa responsabile di un grave incidente; aveva investito una donna incinta ed era dunque stata arrestata. Per evitare il carcere bisognava dunque pagare una cauzione. Il racconto è stato ribadito anche in un’altra telefonata da un uomo che si è finto avvocato. E pochi istanti dopo il finto legale si è presentato alla porta di casa della donna: sotto choc e in stato di agitazione e preoccupazione, l’anziana ha consegnato alcuni gioielli e anche le fedi nuziali non avendo soldi in casa.

Le immagini

Sono stati i carabinieri della compagnia di Oristano a recuperare le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, risalendo all’auto usata dai due uomini e a un loro identikit. Le ricerche sono scattate in tutta la Sardegna. E gli investigatori della Mobile di Cagliari, sospettando che come avvenuto in passato per altre operazioni simili (la Polizia ha fermato diversi campani proprio per questi reati) i due potessero imbarcarsi su un traghetto per lasciare l’Isola, hanno presidiato il porto. Ed effettivamente mercoledì sera è arrivata proprio quella vettura.

Perquisizione

I poliziotti hanno recuperato i gioielli, le due fedi e anche mille euro. I due sono stati fermati e portati in carcere a Uta. Si prosegue con gli accertamenti perché alcuni preziosi e i soldi non sono riconducibili alla vittima 84enne. Dunque potrebbero esserci stati altri casi.

