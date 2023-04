Sua Eccellenza Villasimius 

Villasimius 5

Verde Isola 1

Villasimius (4-3-3) : Maine (9’ st Gonzales), Chessa, Marci, Valentini, Porcu, Bonfigli (29’ st Masullo), Cirlini (24’ st Taricco), Arnaudo, Ferro (40’ st Sirigu), La Valle (12’ st Matta), Caliendo. In panchina Fernandez, Sabatel, Mullano, Scalcione. Allenatore Prastaro.

Verde Isola (4-4-2) : A. Aste, Cimmino, Uccheddu, Cordero, Boi (32’ st Pinna), Lazzaro, Congiu, Armeni, Feola, Farris (15’ st G. Aste), Damele (20’ st Murgia). In panchina Arrais. Allenatore Comparetti.

Arbitro : Carta di Oristano.

Reti : 8’ pt Valentini, 18’ pt, 42’ pt e 40’ st Caliendo, 29’ st Arnaudo, 7’ st Damele.

Villasimius. Il Villasimius travolge la Verde Isola e ritrova l’Eccellenza dopo tredici anni. Un traguardo meritato nonostante il calo dell’ultimo mese che ha soltanto posticipato la festa. L’esperto Antonio Prastaro ha saputo dare sin da subito un’identità di gioco alla squadra che ha dominato per trequarti di stagione.

La cronaca

I gialloblù sono scesi in campo decisi a vincere e all’8’ sbloccano il risultato con una conclusione a giro di Valentini. Al 18’ il raddoppio di Caliendo al termine di un’azione corale. Al 42’ lo stesso attaccante firma la terza rete. Nella ripresa, al 7’ gli ospiti accorciano le distanze con Damele, che dopo uno scambio con un compagno, entra in area e trafigge Maine. Al 29’ su azione d’angolo, incornata vincente di Arnaudo. Al 40’ su assist di Matta ancora a segno Caliendo che porta a casa il pallone per la tripletta personale. Al triplice fischio, al comunale “Is Casas” e poi per le vie del paese, esplode la festa. L’ultima stagione in Eccellenza era stata quella 2009/2010. Il Villasimius sfiorò anche i playoff per la Serie D nel 2007/2008. Tra i giocatori del periodo giocatori l'ex Tottenham Mauricio Taricco, Pibiri, Cadeddu e Murru.

«Sono felicissimo per i ragazzi», ha detto a fine gara Prastaro, che vince per la terza volta la Promozione dopo Nuorese e Muravera, «perché hanno veramente dimostrato in tutta la stagione di meritare questo successo per lavoro, dedizione e applicazione. Dedico la vittoria anche al mio staff per il prezioso supporto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

