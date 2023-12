sua eccellenza Torres 

La Torres vince e si conferma regina del campionato di Eccellenza femminile. Successi anche per il Real Sun Service, che insegue a due lunghezze, e per il Pula.

Real a valanga

Nella quinta giornata la capolista Torres non fa sconti a una buona Pgs Audax Frutti d’Oro. Le sassaresi si impongono 3-1 al termine di una sfida equilibrata, sbloccata al 21’ da una girata di Uzzanu su assist di Cossu. Una punizione a due in area di rigore di Cappai dopo tre minuti della ripresa riequilibra la gara, ma ancora Uzzanu al 66’ riporta la Torres in vantaggio a conclusione di una ripartenza perfetta della squadra ospite. Il tris che chiude la sfida arriva due minuti dopo: lo firma Cossu su preziosa assistenza di Pala.

Nell’altro anticipo del quinto turno (giocato sabato) il Pula espugna il campo dell’Atletico Uri e si porta a un punto dai giallorossi agganciando in classifica la Pgs Audax Frutti d’Oro. Una doppietta di Velazquez e una rete di Tuveri consegnano la preziosa vittoria alle aquile biancorosse. Di Virdis il gol per le giallorosse, ferme a sette punti. Rispetta il pronostico il Real Sun Service, che a Sennori supera nettamente il Tortolì 11-1: in evidenza Fiori e Shaheen con una tripletta ciascuna. A segno anche Zucca, Sechi, Palmas, Pinna e Mattana. Di Scattu la rete della bandiera per le ogliastrine. Rinviata invece la sfida in programma tra Maracalagonis e Athena Sassari: il recupero è stato fissato per il 6 gennaio alle ore 11. Ha riposato il Selargius, che rimane a quota tre. Chiudono la classifica, ancora a secco di punti, Tortolì e Maracalagonis.

Ripresa a gennaio

Il torneo di Eccellenza si ferma per la sosta natalizia fino al weekend del 14 gennaio, quando si scenderà nuovamente in campo per la sesta giornata che sarà inaugurata dagli anticipi Athena Sassari-Selargius e Tortolì-Pgs Audax Frutti d’Oro. Completeranno il sesto turno Pula-Real Sun Service e Torres-Maracalagonis, mentre riposerà l’Atletico Uri.

Non si ferma invece la Coppa Italia di categoria, che si completa con il terzo turno in programma il 30 dicembre. Per il girone A si affronteranno Torres e Real Sun Service e Atletico Uri e Athena Sassari, sfide decisive dalle quali usciranno le due semifinaliste. La classifica vede al comando il Real Sun Service con quattro punti seguita da Athena Sassari e Torres con tre. Ultimo l’Atletico Uri a quota uno.

Nel girone B invece sono già stati emessi i tutti verdetti: il Pula, che a punteggio pieno ha vinto il suo girone, e la Pgs Audax Frutti d’Oro (con sei punti) accedono alle semifinali. Sono escluse invece Selargius e Maracalagonis, che comunque si affronteranno nell’antivigilia di Capodanno. Intanto mercoledì nel centro di formazione federale “Tino Carta” di Oristano le trentacinque giocatrici convocate dal selezionatore della Rappresentativa regionale Giuseppe Panarello si ritroveranno per il raduno in preparazione del Torneo delle Regioni 2024 che si terrà in Liguria dal 22 al 29 marzo.

