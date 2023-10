Sua Eccellenza Mulas In Promozione  al comando 6 bomber 

È Alessio Mulas il capocannoniere dell’Eccellenza dopo quattro giornate. L’attaccante del San Teodoro-Porto Rotondo domenica scorsa ha realizzato l’unica rete della squadra viola nella pesante sconfitta (4-1) sul campo dell’Ossese e nella speciale classifica balza a quota tre. Per ora è l’unica nota positiva dei teodorini, che sono a quota “zero” punti con quattro gol all’attivo tre dei quali, come detto, firmati da Mulas. Alle spalle dell’attaccante ventinovenne, ex Olbia, ci sono ben diciotto calciatori con due reti. Tra questi Marco Sanna del Villasimius che, con la doppietta al “Signora Chiara” di Calangianus, ha raggiunto i compagni Matteo Argiolas, Lorenzo Camba e Sariang Kassama. Tre giocatori a segno per due volte nel Barisardo: Jonathan Bitep, Mohamed Sory Camara e Mattia Muggianu. Gli altri inseguitori sono Giovanni Pinna (Bosa), Alessio Figos (Ferrini), Mattia Caddeo e Samuele Pinna (Ghilarza), Alessandro Padovani Celin (Li Punti), Mauricio Villa (Ossese), Luca Floris (Sant’Elena), Pierpaolo Falchi e Nicola Ricci (Taloro) e Edoardo Donati (Tempio).

Nel girone A di Promozione il leader dei bomber è sempre Bottegal dell’Idolo con cinque reti. Dopo le quattro marcature siglate all’esordio, domenica l’attaccante della squadra di Arzana ha segnato il gol del momentaneo vantaggio col Terralba. Si avvicina l’esperto Marco Boi del Tortolì, che ha siglato la seconda doppietta di fila balzando a quota quattro. Reti che hanno permesso agli ogliastrini di battere in rimonta il Selargius. Avanza, a tre marcature, Jammeh Lamin, spalla di Bottegal.

Nel girone Nord sono in cinque al comando con tre reti. Tutti attaccanti di spessore come Giuseppe Meloni dell’Alghero, che con lo Stintino si è sbloccato realizzando una tripletta. Ci sono anche l’argentino Hernan Salazar del Bonorva, Lorenzo Zela del Posada, Domenico Saba dell’Usinese e Andrea Iesu del Santa Giusta. Due gol nella scorsa giornata anche per Salazar e Iesu.

