TEMPIO 4

BUDDUSÒ 0

Tempio (4-4-2) : Pittalis, Masu, Arca, Pinna, Giammalva, Coradduzza (21’ st Latte), Bulla (23’ st Mossa), Tedde, Valenti (31’ st Bianco), Roccuzzo, Sabino (36’ st Augias). In panchina: Carta, Scano, Gallo, Foresti, Podda. Allenatore Cantara.

Buddusò (4-4-2) : M. Canu, Badilari (42’ st Saba), Balzano (1’ st Balop) Meloni, Corsini, Sirigu, Yao (5’ st Bruno) Peinado Mondati (5’ st Senes), Marrone, Canu S. In panchina: Mura, Cudoni, Fodde, Chiavacci. Allenatore Melino.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : 4’ pt Valenti, 16’ pt Coradduzza, 36’ pt Bulla, 26’ st Mossa.

Note : ammoniti: Mondati, Corsini. Recupero: 1’ pt-1’ st. Angoli 7-2.

TEMPIO. Calando un imperioso poker contro il Buddusò, il Tempio brinda in anticipo la promozione in Eccellenza. Diciannove vittorie, due pareggi, tre sconfitte, cinquantasei reti fatte e venti subite: questi i numeri che a due gare dal termine decretano la vittoria del campionato dei galluresi. L’ultimo successo è stata la ciliegina sulla torta di un torneo serrato e condotto al vertice senza mai dare l’impressione di cedere. Squadra solida quella di Cantara che onora la maglia vincendo e divertendo i numerosi tifosi accorsi al Manconi. A schiodare il risultato ci pensa il solito Valenti (al 19° centro stagionale), quando al 4’ mette lo zampino con un tocco vincente su un tiro debole di Coradduzza. Proprio quest’ultimo raddoppia al 16’, dopo un servizio in profondità di Tedde, con un sinistro che sbatte sul palo e si insacca. Al 36’ stadio in delirio per uno show personale di Bulla che salta in slalom quattro uomini e con un bolide sotto la traversa sigla il tris. Nella ripresa, all’11 Tedde lancia Valenti, ma il destro del bomber si infrange sul primo palo. Al 26’ arriva il quarto sigillo con Mossa di testa. Poi è festa.

