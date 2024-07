«Su von der Leyen ho agito da leader europeo» 

La accusano di aver combinato un disastro politico e di aver marginalizzato l’Italia votando contro il bis di von der Leyen, ma Giorgia Meloni rivendica il suo posizionamento in Europa. Da un lato afferma di essersi comportata da «leader europeo», valutando che la traiettoria politica della presidente della Commissione Ue fosse sbagliata e votando di conseguenza. Dall’altro esclude di aver isolato l’Italia in Ue e fa intendere che i canali con i vertici di Bruxelles non sono affatto chiusi e il dialogo continuerà. In particolare in vista delle nomine dei commissari, una partita in cui l’Italia continua ad ambire a deleghe di peso: economia, industria, competitività o coesione.

Il primo vertice

Il Consiglio dei ministri di domani sarà la prima occasione per un confronto nella maggioranza, dove le tensioni fra Lega e Forza Italia salgono di tono, ma per il momento Meloni si tiene lontana dalle polemiche. Ora deve occuparsi di ritagliare per l'Italia il posto di «peso che merita» in commissione, nonostante abbia rifiutato di aggiungere i voti di FdI a quelli di Ppe, liberali, socialisti e - soprattutto - verdi. La strategia è evidenziare la distanza politica dalla nuova maggioranza europea senza mai attaccare frontalmente la presidente. dice in un’intervista al Corriere della Sera la presidente del Consiglio. Con von der Leyen «abbiamo collaborato fino ad ora e continueremo a farlo anche in futuro - dice in un’intervista al Corriere della Sera - Tutti riconoscono il peso e il ruolo dell’Italia e sono certa che queste saranno le valutazioni che si faranno quando si definiranno le deleghe».

La carta Fitto

Se il nome in pole per l’Italia resta Raffaele Fitto, il via libera definitivo di Meloni dipenderà da quale delega europea riuscirà ad ottenere e da come potrà eventualmente sostituire il ministro nel governo. Fitto attualmente è titolare di deleghe (Affari europei, Politiche di coesione e Pnrr) che fanno gola a molti, ma difficilmente i meloniani rinuncerebbero a quella poltrona che - paradossalmente - potrebbe anche scomparire formalmente, se la premier decidesse di assumerne gli incarichi o suddividerli tra i suoi sottosegretari.

