«Su Villaservice silenzio inaccettabile» 

«Vergogna, inaccettabile il silenzio sull’accordo raggiunto per la gestione dei rifiuti e sul destino dei lavoratori della Villaservice». La pace fatta fra il Consorzio industriale di Villacidro e la Villaservice sull’impianto di trattamento dei rifiuti in cui non si fa cenno alcuno ai 50 dipendenti ha fatto indignare le minoranze dei Comuni soci Arbus, Gonnosfanadiga, Sanluri e Villacidro. L’ex prima cittadina di Villacidro, Marta Cabriolu, dice: «Dopo le dubbie rassicurazioni di un anno fa in Consiglio comunale dai presidenti e dal sindaco, è sconcertante dover apprendere dalla stampa una proroga della gestione del servizio».

La proroga

Dal 27 luglio scorso, giorno in cui è scaduto il contratto di affitto fra il Consorzio industriale, proprietario dell'impianto, e la società in house Villaservice, gestore dell’impianto di trattamento dei rifiuti, si è alzato un muro del silenzio. «Nessuno di noi – incalza Cabriolu – sa cosa sia successo. Da L’Unione Sarda abbiamo appreso una proroga a partire dal primo ottobre. C’è stata una prima proroga? A preoccupare è la sorte dei lavoratori. Che ne sarà di loro se il primo gennaio 2024 il Consorzio non avrà risolto i suoi grossi e annosi problemi? Alla faccia della tanto decantata trasparenza, sembra che la parola d'ordine sia “silenzio” su qualunque questione riguardi il Consorzio e la Villaservice». Il capogruppo di Assemblea permanente, Antonio Muscas, va oltre: «Ad agosto, sulla vicenda abbiamo presentato l’ennesima interrogazione. Di fatto il sindaco si è sempre rifiutato di rispondere alle domande, sostenendo di non essere informato. Dimentica che è stato lui ad assegnare le deleghe al Consorzio e alla Villaservice. Silenzio anche da parte delle organizzazioni sindacali».

I quesiti

«I rifiuti – dice il consigliere di Gonnosfanadiga, Luigi Deias – sono una problematica seria. La trasparenza, l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini richiedono completezza e puntualità. In questo caso tutto avviene nelle segrete stanze del Consorzio e della Villaservice». Agostino Pilia del gruppo Avanti Arbus: «Fra Villaservice e Consorzio il silenzio è di casa. Dubbi e perplessità: i liquidatori della Villaservice continuano ad assumere personale, mentre il Consorzio che vorrebbe assumerlo ha bisogno di una società ad hoc. Un caos col rischio ambientale dietro l’angolo, mentre la gestione politica della cosa pubblica ostenta beffarda serenità».

I primi cittadini

Il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, interpellato risponde con un messaggio: «Chiedete al Consorzio e a Villaservice». Il collega di Sanluri, altro Comune capoluogo di Provincia, Alberto Urpi, ricorda: «Ben venga l’ufficialità di un accordo per scrivere la parola fine sui rifiuti del Campidano. Importante è che fra tre mesi si arrivi puntuali alla restituzione dell’impianto e che nessuno dei dipendenti vada a casa». Soddisfatti Paolo Salis di Arbus e Andrea Floris di Gonnosfanadiga per «l’avvio dell’iter risolutivo della problematica».

RIPRODUZIONE RISERVATA