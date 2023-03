«Su via San Paolo basta ritardi» 

«È il momento di accelerare, abusi e illegalità non possono essere più tollerati. Via San Paolo va immediatamente liberata. Abbiamo il dovere il aiutare chi dovrà rinunciare alla propria residenza ma anche imporci contro gli abusi. Per la rinascita di questo quartiere è tutto fermo: il parco, gli impianti sportivi, gli interventi in via Po, la riqualificazione del viale Sant’Avendrace. Ripeto, bisogna andare avanti e in fretta». Urla forte, il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, spogliandosi per un attimo dei panni di esponente di spicco della maggioranza per incitare il suo schieramento a darsi da fare per superare le difficoltà a puntare dritto sulla rinascita (bloccata) del quartiere.

In via San Paolo lo sconcio è sotto gli occhi di tutti. Ed è così tanto cresciuto in questi ultimi mesi da scatenare le proteste di chi non solo aspetta il parco ma anche di chi, come le società sportive come “La Plama-Monte Urpinu”, il rugby, il calcetto e gli altri sodalizi che per anni avevano operato nei loro impianti a due passi dalla laguna a emigrare, portandosi dietro disagi e difficoltà.

«L’unico progetto che si è riusciti a realizzare è stata l’isola ecologica, tutto il resto è in fortissimo ritardo. La bonifica è arrivata al settanta per cento: ebbene si proceda spediti, eliminando tutto ciò che sta impedendo di sistemare tutti i terreni. Gli espropri vanno fatti, i diritti di usucapione avanzati, se poi davvero esistono, vanno risolti», avverte Tocco. Una strigliata, insomma, perché i piani milionari su via San Paolo e Viale Sant’Avendrace possano essere spesi e l’investimento possa dare i suoi frutti in tempi ragionevoli.

Il presidente del Consiglio comunale, insomma, chiede alla maggioranza di centrodestra e alla Giunta Truzzu di lasciarsi alle spalle i ritardi perché si proceda spediti e possano ripartire i lavori sospesi da tempo per colpa di chi, nonostante le richieste, non abbia ancora lasciato le aree occupate abusivamente liberandole definitivamente dalla baraccopoli di cemento e lamiere. (a. pi.)

