«Su via Rasella La Russa sgrammaticato» 

Polemica chiusa, almeno per la premier Giorgia Meloni. Da Verona non sfugge alla domanda relativa alle parole di Ignazio La Russa sull'attentato di via Rasella. Dopo giorni in cui molti avevano criticato il suo silenzio, la premier cerca di archiviare il caso ma non risparmia una frecciata al suo storico collega di partito, presidente del Senato: «Una sgrammaticatura istituzionale che però ha risolto da solo».

Così la presidente del Consiglio prova a gettare acqua su un focolaio che non accenna a spegnersi. Le opposizioni continuano infatti a chiedere le dimissioni della seconda carica dello Stato. Pd e Alleanza Verdi e Sinistra ieri hanno organizzato un flash mob nel luogo in cui il Gap attaccò il Polizeiregiment Bozen. «Non è adeguato nel ruolo di rappresentante delle istituzioni», ribadisce il presidente dell'Associazione partigiani Gianfranco Pagliarulo. “Dimissioni” è anche il titolo dell'opera dello street artist Laika, comparsa sui muri di via Rasella.

