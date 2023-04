Su un’auto rubata armato di coltello 

L’auto sospetta è stata segnalata ai carabinieri mercoledì pomeriggio. Così dalla centrale operativa di via Nuoro l’informazione è stata data alle pattuglie del nucleo radiomobile: la vettura è stata fermata dai militari in via del Commercio. Era stata rubata la mattina da Capoterra. Alla guida della Mercedes un 43enne di Assemini: nell’abitacolo aveva anche un coltello. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, mentre l’auto è stata restituita al proprietario.

Le indagini dei carabinieri della compagnia vanno avanti. C’è da capire chi abbia rubato l’auto e cosa ci facesse il 43enne, disoccupato e con dei precedenti, nella zona di via del Commercio. La Mercedes è stata portata via di mattino presto praticamente davanti all’abitazione del proprietario che quando ha scoperto il furto si è subito rivolto alla stazione dei carabinieri. Non sembra sia stata utilizzata, nelle ore trascorse fino al ritrovamento a Cagliari, per commettere reati. Il conducente ovviamente non ha fornito alcuna spiegazione sul perché fosse alla guida di una vettura rubata e armato di coltello. (m. v.)

