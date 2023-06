Su un barcone fino a Lampedusa: «La mia terra promessa è qui» 

In terra sarda che ormai è la sua seconda patria è arrivato nel 2017, lasciando una Guinea devastata da guerra civile e povertà. Troppo forte la voglia di costruire un futuro migliore, inseguendo la libertà negata. Aliou Djallo, 24enne del villaggio di Dgirieni, vicino alla capitale Conakry, tiene vivi i ricordi di un viaggio infinito verso l’Isola. Da casa passando per Mali, Burkina Faso, Niger, Algeria e infine la Libia, salpando su un barcone verso Lampedusa. Da qui, il trasferimento al porto di Cagliari, a bordo di una nave militare tedesca.

La svolta

«Lampedusa era al collasso - racconta Aliou - nelle acque italiane abbiamo trovato tre navi militari, una italiana, una francese e una tedesca: stavano accogliendo a bordo diversi ragazzi. A noi è toccata quella tedesca, quasi per un segno del destino siamo arrivati in Sardegna». Due giorni al Cpr, poi partenza per Tonara: destinazione l’agriturismo Monte Susu, adibito a centro di accoglienza. Primi mesi difficili, imparando la lingua e adattandosi al cambiamento. Ogni giorno una piccola ma importante conquista. «Dopo una fase di adattamento rendendomi utile a fare di tutto - prosegue - nel 2018 ho iniziato a lavorare con Costantino Piras al taglio della legna. Mi ha trattato come un fratello, insegnandomi tanto e includendomi in una comunità di cui sono innamorato». Nel 2019 arriva la svolta. Il torronificio Licanias, della famiglia Porru, lo assume, convinto dalle buone impressioni su un “ragazzo laborioso e disponibile con chiunque”. Ad includerlo, anche la squadra di calcio della Tonarese di cui diventerà un simbolo.

La casa

«Sono infinitamente grato ai titolari per l’opportunità offertami - spiega - così come a Costantino e a tutti i compaesani che non mi hanno mai lasciato solo. Ormai sono parte di me». E infatti, oltre al percorso di crescita che lo vede impiegato con i colleghi nella produzione dolciaria, il traguardo di una casa tutta per lui. «Nel 2019 ho trovato un’abitazione in affitto nel rione di Muragheri dove tuttora vivo. Il primo periodo è stato difficile, ma grazie al lavoro, alle buone amicizie e tanta tenacia ce l’ho fatta». Oggi, per Aliou, Tonara non è più una tappa temporanea ma l’approdo sicuro tanto sognato. Le mattine la sveglia suona presto: dopo l’arrivo nello stabilimento e l’accensione dei forni, l’inizio di una lunga giornata. Nel frattempo è nato anche un forte legame con le tradizioni. «Nel 2021 - continua - in occasione di Autunno in Barbagia, il Comune, attraverso la vice sindaca Cristina Patta, mi ha proposto di indossare l’abito tradizionale. Un onore per me, non ho esitato ad accettare. Sono stato sommerso da un affetto che mi ha emozionato». È nata così una passione, con Alì (come tutti affettuosamente lo chiamano) inserito nel gruppo folk e in prima fila anche a Sant’Efisio. Applaudissimo e fotografato, il suo volto è diventato virale sui social facendo il giro del mondo. «Ogni venerdì raggiungo i ragazzi del gruppo. Sto imparando il ballo sardo che trovo meraviglioso. Sogno di diventare cittadino italiano e portare qua mia sorella Aissa, rimasta in Africa».

RIPRODUZIONE RISERVATA