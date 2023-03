Su Tuvu, sei milioni per recuperare l’acqua depurata 

Sei milioni di euro in tre anni per la realizzazione di un impianto che promette di recuperare qualcosa come cinque milioni di metri cubi delle acque reflue prodotte dal depuratore di “Su Tuvu” di Nuoro. Il finanziamento della Regione è stato voluto per una della opere più significative e imponenti di strategia territoriale che dovrebbe vedere la sua definizione nel 2025.

Così i circa 5 milioni di metri cubi d’acqua trattati e depurati in un anno dal depuratore di Nuoro, che sono sempre andati sprecati, gettati in mare o immagazzinati dall’invaso di Pedra ‘e Othoni, ma senza dare risposta ad agricoltori e allevatori delle campagne di Badde Manna e Sa Mendula. Il progetto dovrebbe sorgere una vasca in località “S’eliche durche”, con una portata di 18 mila metri cubi, che servirà una rete di distribuzione di 20 chilometri in grado di irrigare 272 ettari di terreni, perlopiù oliveti e vigneti.

Il finanziamento regionale prevede risorse per un milione per il 2023 più 500 mila destinati per ultimare il progetto che è stato già avviato, e altri 500 mila per il primo lotto funzionale. Due milioni di euro arriveranno nel 2024 e infine altrettanti soldi, 2 milioni, saranno destinati all’opera nel 2025 quando secondo il cornoprogramma dovranno completarsi i lavori e far entrare in esercizio il sistema. Un nuovo impianto che garantirà un recupero di una risorsa sempre più preziosa, e le aziende agricole che così potranno iniziare ad pianificare un futuro con maggiori certezze

«Portare l'acqua nei fondi che ora sono privi – spiega il consigliere sardista Franco Mula - è un progetto strategico cui ho cercato, riuscendovi, di dare una esecuzione dopo aver ascoltato le istanze della gente e incontrato le famiglie di quel territorio».

Un progetto seguito dall'ente beneficiario del finanziamento, il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale presieduto da Ambrogio Guiso e Francesco Frau ( membro del consorzio) Giovanni Frau, Antonio Fronteddu e Lucio Carta. «I rappresentanti del Consorzio – prosegue Mula – si sono fatte parte attiva nel seguire il percorso in maniera propositiva e senza risparmiarsi per questo va un ringraziamento».

