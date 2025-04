Su Tremini, residenti pronti alla lotta 

Quarant’anni di mancata urbanizzazione continuano a causare enormi disagi agli abitanti di Su Tremini, la frazione di Monserrata situata al di là della 554. Le proteste si sono susseguite, ma invano. Ora però i residenti stanchi di convivere con strade dissestate, scarsa illuminazione e mancanza di fognature, hanno deciso di far senitre più forte la loro voce. Ed è proprio per questo che hanno costituito un comitato di quartiere, nato ufficialmente il 20 febbraio. A presiederlo è Nicola Ottonello, che attualmente non risiede a Su Tremini ma qui ci sono i suoi genitori.

Il comitato

E che tiene subito a ribadire che il comitato non ha appartenenze politiche: «Siamo apartitici, ci interessa dialogare con le istituzioni, a prescindere da chi c'è al potere, vogliamo che vengano affrontati e risolti, per quanto possibile, i problemi. Riparazione delle buche, fogne e anche un servizio di trasporto che consenta di andare dall'altra parte della città senza rischiare di essere investiti dalle auto e un marciapiede lungo la 387», dice Ottonello.

A Su Tremini nessuno dimentica Carmelo Foddis, storico residente scomparso due mesi fa e da sempre in prima linea per i diritti degli abitanti della località a nord della 554. «Si batteva per l’urbanizzazione, faceva sentire sempre la sua voce facendosi portavoce dei residenti e sapevo che avremmo creato il comitato, ma purtroppo non ha fatto in tempo a vederne la nascita. Lo dedichiamo a lui», dice Ottonello.

Dopo il voto

L'idea di costituirlo è nata al termine delle ultime elezioni comunali dello scorso giugno. «Nel periodo della campagna elettorale dell'anno scorso – spiega il presidente -, abbiamo deciso di metterci insieme visto che i politici vengono qui solo quando c'è da chiedere i voti e sinceramente ci siamo tutti un po' stufati di questo». Il comitato è aperto sia ai residenti sia ai proprietari di terreni e lotti su cui vogliono poterci realizzare qualcosa. Su questi ultimi, Ottonello ricorda che «fin dal 1986, anno di nascita della località, persiste il vincolo del Piano di recupero urbanistico (Pru), messo da Cagliari quando ancora Monserrato non era autonoma. Questo vincolo c’è ancora, nonostante ora siamo Comune a sé».

L’attesa

Il Puc, Piano urbanistico comunale, è stato approvato più di un anno fa in Consiglio comunale, ma attende ancora l'ok della Regione. Dopodiché, automaticamente dovrebbe entrare in vigore anche il Prg, il Piano regolatore generale, «ma per questo ci vorranno almeno una decina d'anni», afferma Ottonello. «L'attuale amministrazione comunale ha mostrato disponibilità e ascolto, ma finché non ci sarà l'ok al Puc e poi il Prg, non può rifare l'asfalto, visto che le strade sono private. È la burocrazia la nostra principale nemica».

