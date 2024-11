Su Tremini, lavori sulle strade di fango 

«Le ultime abbondanti piogge hanno reso ancor più impercorribile la viabilità del quartiere Su Tremini. Buche profonde, fango e acquitrini rendono difficoltoso e pericoloso il transito dei veicoli, e impossibile la percorribilità a piedi per anziani e persone con difficoltà motorie».

Non nasconde la preoccupazione Maria Francesca Congiu, consigliera di minoranza e capogruppo del Pd, a proposito delle condizioni delle strade a nord della 554. Qui, infatti, ogni giornata di pioggia intensa fa tenere il fiato sospeso alle centinaia di abitanti di Su Tremini, S’Ecca e S’Arena, Is Gregorius. Aree in cui in futuro si prevede di far insediare, stando ai documenti del Puc, circa 2100 abitanti. E mentre c’è grande attesa perché dalla Regione arrivi l’approvazione, che darà il via alle opere di risanamento, la mancanza di asfalto e l’arrivo delle piogge invernali portano diversi problemi.

L’appello

«È diventato drammatico percorrere queste strade, anche per le ambulanze e i mezzi di soccorso in caso di necessità, oltre che per quelli del servizio di igiene urbana», continua Congiu. Da cui un appello all’amministrazione perché si intervenga al più presto con la messa in sicurezza. «In attesa di approvazione di bilancio e della tanto acclamata approvazione del Puc, inneggiata come imminente in campagna elettorale, il sindaco adotti i provvedimenti necessari per eliminare i pericoli per l'incolumità pubblica e per garantire la sicurezza dei cittadini del quartiere, comprese le eventuali ordinanze contingibili ed urgenti».

La replica

Interventi che non dovrebbero tardare ad arrivare. «Sono già stati previsti 80 mila euro con l’avanzo di bilancio per rimettere a posto tutte le strade di quelle zone in condizioni critiche, a breve arriverà l’ordinanza del sindaco», chiarisce l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. Una volta trascorsi i tempi tecnici per queste procedure, a nord della 554 arriveranno gli operai. «Passato l’avanzo verrà fatto un progettino e si procederà all’affidamento dei lavori, che essendo sotto soglia verranno fatti più velocemente. Verrà messo un particolare tipo di terra e sopra uno strato di ghiaia, su cui passerà il rullo». «Entro fine mese andremo in consiglio comunale per l’approvazione del bilancio, dopodiché interverremo con un’ordinanza come abbiamo già fatto nel 2017 e nel 2019, gli unici ad averlo fatto in 25 anni», aggiunge il sindaco Tomaso Locci. «Sappiamo che i cittadini sono in difficoltà ma non vogliamo che si sentano abbandonati. Al momento queste sono le uniche misure consentite dalla legge, col Puc potremo finalmente intervenire con opere strutturali».

