Su Tremini, il fango dopo la pioggia 

È bastata la pioggia di mercoledì pomeriggio per riempire le voragini di Su Tremini di acqua e rendere un pantano di fango tutte le strade della frazione a nord della 554: da via Ugo La Malfa, a via Giorgio La Pira, passando per via Emilio Lussu. Strade da sempre non asfaltate che rendono la situazione a rischio, anche perché l'acqua piovana non viene assorbita dal terreno per giorni e giorni.

La lunga attesa

Gli abitanti attendono i lavori di urbanizzazione da oltre trent'anni, ma perché possano iniziare occorre l'applicazione del capitolo relativo alla località, contenuto nel Puc, il Piano urbanistico comunale approvato lo scorso anno ma ancora in attesa del via libera da parte della Regione, come ha evidenziato più volte il Comune. La pazienza degli abitanti però è messa a dura prova dai tanti disagi quotidiani del vivere in una zona priva non solo dell'asfalto, ma anche delle fognature, e con un sistema di illuminazione insufficiente.

Gli abitanti

«Attendiamo da una vita, quindi se ci vuole qualche mese in più per l'ok al Puc, si può aspettare, anche se ormai la pazienza è al limite», dichiara Marika Fenu, una residente, «è infatti complicato muoversi a piedi tra le voragini e il fango, c’è gente che dopo che piove non esce di casa». Un altro abitante della località, Matteo Vacca, dice che le piogge più abbondanti trasformano le strade in veri e propri pantani: «In tanti anni abbiamo sperimentato questa situazione in occasione di acquazzoni forti», spiega, «c’è chi si è trovato bloccato a piedi o con l'auto senza sapere come tornare a casa in sicurezza. L’asfalto risolverebbe almeno la metà dei problemi di questa tormentata località. L’altra metà è rappresentata dalle fognature». Nelle strade dissestate di Su Tremini è presente molta vegetazione incolta, spesso anche in mezzo alla carreggiata. In vari punti è talmente alta da rischiare di danneggiare la carrozzeria delle macchine. In altri casi, la vegetazione e la ghiaia si infilano in mezzo alle ruote, e poi è difficile toglierle.

Isolamento

«Amici e parenti il più delle volte preferiscono non venire a trovarmi e chiedono che sia io ad andare da loro, proprio perché hanno paura di rovinarsi l'auto o di farsi male inciampando in una voragine», afferma Amelia Porcu, «è capitato diverse volte nel corso del tempo. Siamo totalmente isolati dal resto della città, persino le ambulanze hanno sempre fatto fatica a percorrere queste strade, se così si possono chiamare, e la stessa cosa vale per i postini con le loro moto. Anche i porta pizza non vengono molto volentieri qui in questa zona». Negli anni, e di recente, sono state raccolte le firme dai residenti per petizioni mandate al Comune (alle varie amministrazioni che si sono susseguite). La situazione però al momento non è ancora cambiata e non resta che pregare che la Regione faccia presto a dare l’ok al Puc.

