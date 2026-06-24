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Monserrato.
25 giugno 2026 alle 00:14

Su Tremini, estate coi rubinetti a secco 

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Si profila un’altra estate di passione per i residenti di Su Tremini, S’Ecca e S’Arena e il resto delle zone a edilizia spontanea a nord della statale 554. Come ogni anno, infatti, con l’arrivo della bella stagione dai rubinetti di casa esce, quando va bene, un filo d’acqua. La pressione si abbassa drasticamente e questo comporta disagi per le attività di tutti i giorni, dall’igiene all’utilizzo degli elettrodomestici, e notevoli spese da affrontare per non restare senz’acqua, come l’acquisto di autobotti.

Il tema è approdato anche in Consiglio nel corso del “question time”, la seduta in cui è possibile porre domande al sindaco e agli assessori. «È vero che siamo nati come abusivi, però abbiamo sanato tutto e abbiamo diritti come gli altri», è stato il grido d’allarme lanciato dai residenti in Aula. «Fin dagli anni ‘90, ogni anno in questo periodo siamo senz’acqua. Il Comune non ci fissa appuntamenti, Abbanoa non si interessa perché non c’è una condotta. Non chiediamo tanto, se ci sarà da pagare per un allaccio lo faremo». La situazione è complessa. Trattandosi di strade ancora private, non c’è una vera e propria condotta, ma una tubazione che parte da un contatore installato tempo fa. E a determinare la riduzione di pressione, oltre a un aumento dei consumi per irrigare giardini e riempire piscine, potrebbero essere allacci irregolari.

«Interloquiremo con Abbanoa, con cui i rapporti sono buoni nell’ultimo periodo, per verificare se è possibile fare qualcosa di momentaneo», ha assicurato in Consiglio l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Per esempio aumentare la pressione, anche se questo potrebbe comportare problematiche per il tubo. In ogni caso, ci auguriamo sia l’ultimo anno in cui si verifica il problema, perché speriamo di vedere presto il Puc in vigore». Senza il Piano urbanistico, infatti, non si possono programmare interventi risolutivi. «Ci troviamo di fronte a una criticità mai sanata, Abbanoa ha scoperto che nel periodo estivo si verificano allacci abusivi. Il primo passo per risolvere è quello di avere il Puc approvato, speriamo arrivi presto la risposta della Regione», ha ribadito il sindaco Tomaso Locci. «A quel punto organizzeremo i piani attuativi per posizionare finalmente le condotte. Se lo facessimo ora violeremmo le norme, ma abbiamo sempre avuto sensibilità e mandato anche l’autobotte in passato».

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