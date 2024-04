Su Tremini, appello ai candidati: «Stufi delle parole» 

Tornano a far sentire la loro voce gli abitanti di Su Tremini e di S’Ecca S’Arena a Monserrato. Lo fanno in occasione dell’inizio della campagna elettorale per le comunali di giugno. E si rivolgono a tutti i candidati alla carica di sindaco chiedendo attenzione ai problemi della loro località.

Strade, illuminazione, acqua corrente e discariche abusive: queste le criticità che affliggono le due aree abitate a nord della città. «Attendiamo che vengano di persona e si confrontino con noi, senza slogan ma con impegni concreti messi nero su bianco», dice Valeria Faedda, abitante di S’Ecca S’Arena: «In base a come si comporteranno, ognuno di noi deciderà se andare a votare o disertare le urne in segno di protesta. Siamo stanchi di vivere con strade piene di voragini, non asfaltate. Molte persone non escono di casa dopo che piove perché sono impraticabili. In molti punti manca anche la luce perché non ci sono lampioni funzionanti».

Giorgio Spano, abitante di Su Tremini, insiste: «I candidati, se vogliono il nostro voto, devono scrivere chiaramente che si impegneranno per far approvare il Puc e far sì che si possa intervenire per risolvere molti dei nostri problemi. Le parole le porta via il vento. Siamo abbandonati da sempre. Non riusciamo neanche a lavarci perché c’è poca acqua».

