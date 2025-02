«Su Tossilo l’attività va avanti» 

A Tossilo si va avanti. Nessun sequestro di impianti e documenti che tranquillizza i 147 Comuni del centro e del nord dell’Isola. I carabinieri del Noe non avrebbero rilevato nessuna irregolarità nella gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Avrebbero svolto un regolare controllo della documentazione e dell’area. Un atto dovuto.

La società

Dice Mario Zacchino, presidente della Tossilo spa e commissario del Consorzio industriale di Macomer: «Pur in condizioni difficili per le polemiche che ruotano attorno all’inceneritore, stiamo lavorando per poter dare alla Provincia risposte in tempi brevi, cercando di creare condizioni di sicurezza e dare concretezza ai requisiti richiesti per avviare quanto prima le operazioni di collaudo e poi il regolare avvio del termovalorizzatore. Non abbiamo recepito segnali legati alle questioni che possono interrompere la nostra azione». Sull’avvio concreto degli impianti - precisa Zacchino - «non possiamo fare previsioni. Non dipende da noi. Posso dire che nessuno deve mettere in dubbio il lavoro svolto e che stiamo svolgendo, per poter consentire il riavvio dell’intero sistema nella più assoluta sicurezza».

La Provincia

La Provincia va avanti con l’attività per garantire l’istruttoria della pratica Tossilo. «Su alcuni settori - dice Giuseppe Ciccolini, amministratore straordinario - sono stati già presentate una serie di integrazioni, che permettono di portare avanti il procedimento autorizzativo. Permangono ancora delle criticità, che necessitano di ulteriori approfondimenti. Certamente si scontano i ritardi degli ultimi anni, con diversi documenti che erano stati richiesti. Siamo comunque fiduciosi di poter completare con successo l’iter autorizzativo». In tutto il territorio c’è molta attenzione su Tossilo. «Quell’impianto - dice Franco Scanu, presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine - deve partire con tutti i requisiti possibili, per dare tranquillità a chi ci lavora e alle comunità locali. Ci interessano la sicurezza e la salvaguardia degli operai, dei cittadini e dell’ambiente. Chiediamo un monitoraggio costante dell’attività di collaudo, prima che l’impianto venga messo in esercizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA