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Macomer.
26 aprile 2026 alle 00:25

«Su Tossilo decidano i Comuni» 

La governance al Consorzio industriale provinciale? C’è un coro di no 

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C'è tanto fermento, in vista della scadenza della fase commissariale del Consorzio Zir, prevista per il prossimo 30 giugno, col passaggio al Consorzio industriale provinciale di Nuoro. Un argomento sollevato anche nella recente riunione del consiglio comunale, con una mozione del gruppo di minoranza Rossana Sindaca, che sarà al centro di un incontro ad hoc previsto per i prossimi giorni. Vista l’importanza dell'argomento, il sindaco Riccardo Uda annuncia una riunione straordinaria del consiglio comunale, con la presenza degli assessori regionali all'Industria, Emanuele Cani, e all'Ambiente, Rosanna Laconi. Gianfranco Congiu, consigliere comunale, uno dei firmatari della mozione, non usa mezzi termini: «Della volontà del territorio – dice – la Regione deve tener conto, dicendoci chiaramente quale futuro immagina per il consorzio industriale di Tossilo. Non accetteremo un accorpamento del nostro consorzio a quello provinciale, soprattutto se è nefasto per le prospettive economiche del territorio».

Le richieste

Sulla vicenda interviene anche Europa Verde, che chiede un coinvolgimento del territorio nella governance e nei processi decisionali. Sostenendo che il passaggio del consorzio Zir di Macomer al Cip di Nuoro non può essere affrontato come un semplice adempimento amministrativo, anche alla luce dei ritardi nell'avvio del nuovo termovalorizzatore. «Il territorio deve tornare al centro delle decisioni - scrive Europa Verde - è fondamentale riconoscere il ruolo dell'Unione dei Comuni e delle comunità direttamente coinvolte». Antonio Piu, portavoce regionale, aggiunge: «Non chiediamo una proroga nella stessa forma, ma un cambio di impostazione: serve un nuovo commissariamento con un mandato chiaro, capace di risolvere le criticità e costruire una governance che riconosca il ruolo dell’Unione dei Comuni del Marghine».

Sulla stessa linea i portavoce provinciali, Marco Sedda e Pierangela Masala: «Non è più rinviabile un percorso che metta al centro i Comuni e le comunità direttamente coinvolte. Richiamiamo le posizioni espresse dalla presidente della Regione Alessandra Todde, poiché l’impianto di Tossilo riguarda direttamente lavoratori, famiglie e comunità locali, che oggi chiedono certezze e una prospettiva chiara». Antonio Più conclude: «Non è in gioco solo un impianto, ma il futuro del centro Sardegna. Per questo serve un approccio che metta davvero al centro il territorio, il lavoro e la sicurezza».

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