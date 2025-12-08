VaiOnline
L’evento.
09 dicembre 2025 alle 00:17

Su toccu pasau, Satta torna in scena all’Eliseo 

Il nuovo capitolo teatrale dello spettacolo “Il giorno del giudizio” (tratto dall’omonimo romanzo del giurista Salvatore Satta) si apre in città: Marco Spiga porta in scena il rintocco di una città che scompare e si chiama “Su toccu pasau”.

Con l’Autunno sattiano, al teatro Eliseo arriva uno dei momenti più attesi delle celebrazioni a cinquant’anni dalla morte di Salvatore Satta. “Su toccu pasau” è nient’altro che la seconda parte del grande progetto teatrale tratto dal romanzo di Satta, scritto e diretto da Marco Spiga, e andrà in scena sabato 13, domenica 14 e lunedì 15, alle 20.30.

A collaborare c’è anche la neonata TenAcademy. «Non si tratta della ripresa della produzione precedente, bensì di un nuovo spettacolo, di una nuova tappa drammaturgica, autonoma e profondamente differente dalla prima parte, che ha ottenuto uno straordinario successo: 20 repliche e oltre 8mila spettatori», dicono gli organizzatori. In questa seconda fase, Marco Spiga sottolinea la parte emotiva del romanzo e dei suoi personaggi, che infatti prendono una “nuova forma” e dove l’intera comunità prende coscienza di sé attraverso la perdita, la malinconia, la memoria.

