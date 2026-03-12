Su Tien il tifone Sinner 

Indian Wells, Jannik Sinner sbarca in semifinale dopo una vittoria, chiara, limpida, una partita durata poco più di un’ora e chiusa dai grandi sorrisi di intesa con il suo staff. Un’ora e 7 minuti per la precisione, con l’americano Tien spazzato via e probabilmente penalizzato da un problema fisico. Ma era un match dei quarti, delicato quanto basta per richiedere la massima applicazione per il campione italiano e numero 2 del mondo: Tien ha vinto il primo gioco di entrambi i set, nel secondo set un game – il secondo – gli è stato praticamente donato da Sinner, per il resto è stata una dimostrazione di solidità fra le migliori regalate da Sinner. Nessuna “stecca”, un servizio impeccabile – dieci ace contro quattro – mai perso, mentre sono stati quattro i break firmati da Sinner. Eppure il giovane americano ha messo sul campo un tennis veloce, sempre in spinta, cercando anche soluzioni pregevoli, ma dall’altra parte c’era un giocatore perfetto, quasi cinico nel ribattere e attaccare con lo stesso colpo.

In semifinale Sinner trova, domani sera, il tedesco Zverev, che ha sconfitto il francese Fils 6-2, 6-3. Ha fatto molto rumore l’uscita di Djokovic, con Draper che trova Medvedev nel primo quarto di oggi. A seguire un affascinante Alcaraz-Norrie. I due vincenti di questi match si affrontano domani nella seconda semifinale.

BJK Cup: le azzurre

Intanto Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Tyra Caterina Grant e Jasmine Paolini sono state convocate da Tathiana Garbin, capitana dell'Italia di tennis, per la sfida con il Giappone in Billie Jean King Cup. La gara, valida come qualificazione per le finali, è in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile sulla terra battuta del “Colle degli Dei” a Velletri (mercoledì la presentazione). «La sfida di Velletri rappresenta un momento speciale per tutto il gruppo della Nazionale azzurra; finalmente potremo tornare a giocare in casa, davanti al nostro pubblico», sottolinea Garbin. «Il gruppo delle ragazze azzurre è altamente competitivo e offre numerose opzioni di qualità; avere tante atlete pronte ad indossare la maglia azzurra è una grande fortuna, e sapere che ognuna è all'altezza mi riempie di orgoglio. Le convocazioni per il match contro il Giappone derivano da una valutazione attenta del momento; la scelta è ricaduta sulle giocatrici ritenute più adatte, nella consapevolezza che in Billie Jean King Cup contano soprattutto il lavoro di squadra e l'energia del gruppo, ma anche il valore tecnico di ogni singola giocatrice. Questa squadra include il cuore di quella che lo scorso anno ha vinto la Billie Jean King Cup in Cina. Sono certa che affronteremo anche questa nuova e complicata sfida contro le ragazze giapponesi con lo stesso spirito e la stessa tenacia che, da sempre, caratterizzano la nostra storia».

