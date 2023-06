Su “Succession” cala per sempre il gran sipario 

C’è chi attende che la nuova puntata venga caricata sulla piattaforma e, anche nel cuore della notte, si mette comodo per guardare il nuovo episodio della serie preferita. E chi, invece, preferisce attendere che i giochi siano conclusi per imbarcarsi in una nuova storia. Allora, chi ancora non si è appassionato alle vicende di Logan Roy (Brian Cox), proprietario di una società di media famosa in tutto il mondo, la Waystar Royco, e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck), può iniziare a godersi le quattro stagioni di “Succession” su Sky. Qualche giorno fa è calato il sipario sulla produzione Hbo creata da Jesse Armstrong e, a quanto pare, non ci saranno sequel né prequel.

Al centro della storia di potere e denaro che ricorda quella di Murdoch, la famiglia Roy con un patriarca stanco che cerca il suo successore e parla costantemente al telefono con il presidente Usa (molti riferimenti fanno pensare a Trump). Tra viaggi, fiumi di alcol, attacchi di panico, elicotteri e lusso sfrenato, i figli non sembrano intenzionati a prendere il suo posto. Tranne uno, Kendall. Da lì parte tutto, comincia la lotta per il potere che travolge tutto e tutti e mostra il vero lato degli spietati capitalisti. Il vecchio che ritorna in pista per dare una bella lezione ai figlioli, a mariti e mogli e pure cugini in cerca di fortuna, senza guardare in faccia nessuno.

RIPRODUZIONE RISERVATA