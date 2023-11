“Su strexiau” ai saluti: «Chiudo bottega» 

Dal 1983 al 2023: Giovanni Deidda, un altro dei ceramisti storici di Assemini chiude la sua bottega artigiana, dopo 40 di argilla e passione. Due aneddoti della sua fanciullezza sono significativi per capire quanto la polvere rossa sia stata sempre inscritta nei geni «de custu strexiau», come lui ama definirsi. Il primo riguarda il suo concepimento e la sua nascita, da babbo Gaetano e mamma Rosa, più di 70 anni fa, avvenuti «con le mani sporche di terra»; una terra che è genetica in lui e che ha dato forma alla sua vita e alla sua carriera. L’altro lo vede bambino, quando andava in campagna con le famiglie del quartiere di San Cristoforo. Tziu Antoninu Mattana raccontava che un giorno Giovanni piangesse disperato mentre lo vedeva zappare: «Perchè piangi?», chese Mattana. Giuanneddu rispose: «Est sa terra chi prangidi poita dd'est arropendi cun sa marra, è la terra che piange perché la stai maltrattando con la zappa».

La tradizione

Sesto di 9, tra fratelli e sorelle, è stato l'unico a proseguire il mestiere del padre; 4 generazioni di artigiani, in cui sono sempre stati i suoceri a insegnare ai generi: bisnonno, nonno, poi suo padre, e infine lui, unico figlio d’arte. Giovanni Deidda, dopo un apprendistato familiare tra tornio e forno, una parentesi in fabbrica fino al 1983, decise di aprire la sua che ora chiude i battenti.

La chiusura

Quindi è finita qui? Deidda con occhi schietti e scintillanti, con le mani ancora sporche d’argilla, i pantaloni zuppi d’acqua che sa di tornio e creta, i piedi scalzi, dice: «In realtà no. Mi trasformo in uno studio d'arte. Dopo una vita a tornire e rincorrere la quadra dei conti, posso scegliere cosa fare: produco, collaboro e creo ancora. I miei ultimi lavori sono a New York nel Magazzino Italian Art. Ho ancora tanto da dare e anche da imparare. Lavorare la terra per me è vita: l’argilla mi cadrà ancora addosso».

L’arte

Lo conferma Ana, sua moglie e compagna d’arte da oltre 29 anni: «Gianni è tante cose: 25 anni di gruppo folk, cofondatore della Pro loco, ha scritto commedie, fatto scherzi, ballato, ma soprattutto creato». Ed effettivamente questo scanzonato demiurgo sapiente ha fatto tanto nella sua carriera, senza troppo clamore, ma con inesorabile perizia: «Il suo tornire la creta non è raggiungere il massimo di estensibilità o di altezza, piuttosto lo studio e la purezza delle forme, la gioia e la capacità di sagomare la perfetta rotondità di orli e di basi», scriveva di lui nel 1987 il direttore del museo di Caltagirone, secondo solo a Faenza per la ceramica. Nel 2015 poi è stato l’unico a essere scelto dal critico Vittorio Sgarbi per l’Expo di Milano. Poi mostre e commissioni da tutto il mondo. Il suo più grande pregio è anche il suo più grande difetto: «Fidarsi del prossimo».

Il futuro

Giovanni Deidda lascia ad Assemini le ceramiche della via Crucis (firmate con la sua allieva Sara Falconi), e la stessa critica che muoveva già nel 1975: «Abbiamo bisogno che il Comune capisca che l’artigianato è cultura, per trasmettere questa tradizione e che non ci chiami solo per le manifestazioni. Dove sono le nuove generazioni? Senza, resteremo sempre semplici terracottai divisi e improvvisati. Sono passati 35 anni dall’idea di aprire un indirizzo ceramico dell’Istituto d’arte in paese, ma siamo ancora fermi».

La sua opera prefericta? Nessuna perché si sente come un padre per tutte e «i figli sono tutti uguali». A chi deve il suo grazie Giovanni Deidda? «A mia madre che mi ha fatto nascere, a mio padre che mi ha insegnato a tornire, e a me stesso che con tenacia e mai impulsivamente, ho guidato questa materia plastica, studiandone i segreti con pazienza e con umiltà: non sentirsi mai grandi, ma esserlo sempre».

RIPRODUZIONE RISERVATA