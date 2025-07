Su Stani Saliu pieno di rifiuti «Uno sfregio» 

Passano gli anni ma Su Stani Saliu, nelle campagne di Sestu, continua ad essere una pattumiera a cielo aperto.

Così in queste giornate d’estate anche molti turisti che vogliono visitarlo si trovano immancabilmente di fronte a una distesa di rifiuti sulle rive e nell’acqua. Lattine, bottiglie, cassette di frutta, anche delle sedie. «Questo luogo è veramente arrivato al degrado totale, e nessuno ne parla», la denuncia. Sos anche alla sezione dell’associazione Plastic Free, che in diverse occasioni ha ripulito molte zone della cittadina: «Al momento ci siamo presi una breve pausa ma prenderemo sicuramente in considerazione questo luogo per una pulizia che sarà a settembre», dichiara la referente dell’associazione Paola Camboni, «servono però anche più controlli da parte del Comune». Lo stagno era già stato bonificato all’inizio di quest’anno recuperando tantissimi rifiuti anche dal fondale.

