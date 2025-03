Su Stangioni, spiaggia restituita al Comune 

Dopo l’Isola di San Macario arriva anche l’area retrostante alla spiaggia di Su Stangioni: il Comune ha ottenuto in comodato d’uso il terreno situato in località Santa Vittoria, alla foce del Rio Mannu, per dare vita un importante progetto di riqualificazione di quella zona. Abbandonata da anni, e preda dell’incuria e della maleducazione di chi spesso l’ha utilizzata come discarica, l’area che si affaccia sulla spiaggia di Su Stangioni è un sito di interesse comunitario per la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica.

Controlli sui rifiuti

Il sindaco, Walter Cabasino, spiega come l’amministrazione comunale sia pronta a individuare dei finanziamenti in grado di valorizzare l’area appena ottenuta dalla Regione, e rendere quel tratto del litorale fruibile ai cittadini: «Abbiamo proposto alla Regione uno studio di fattibilità tecnico-economica, il progetto prevede in particolare la realizzazione di interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale presente sull'isolotto e la realizzazione di una serie di infrastrutture sull'area prospicente alla spiaggia di Su Stangioni. Fino a oggi infatti non ci era concesso esercitare un controllo di polizia locale, e non potevamo sanzionare chi gettava i rifiuti, sia di vera e propria pulizia».

Litorale più accessibile

Stefano Deidda, assessore all’Ambiente, illustra i progetti del Comune che, oltre alla valorizzazione dell’isola in cui sono presenti i resti di un antico monastero e di una tonnara, comprendono anche la sistemazione dell’area di Santa Vittoria: «Punteremo al miglioramento dello stato di conservazione dell'habitat per esempio attraverso l'eradicazione delle specie infestanti che stanno impedendo la crescita di quelle autoctone che verranno successivamente piantate. Verrà ripristinata la passarella in legno che costeggia la zona, il piano di calpestio nuovo verrà posizionato a una quota superiore rispetto a quello attuale. Questo in modo tale anche da migliorare l'accessibilità a tutti gli utenti: inoltre, verrà anche installata una cartellonistica plurilingue e in braille che descriverà la flora e la fauna presenti. Infine, grazie a una nuova sentieristica e a un percorso ciclopedonale, il paese verrà collegato a Su Stangioni e l'area potrà essere quindi utilizzata dalle scuole che potranno organizzare interessanti visite guidate».

RIPRODUZIONE RISERVATA