Su Stangioni, dalle stelle alle stalle 

Gli anni d’oro erano quelli tra il Novanta e i primi del Duemila. La zona di Sant’Andrea, lato mare, era il fiore all’occhiello del litorale quartese, frequentata d’estate da tantissimi turisti. Poi dopo è arrivato il declino e adesso nella lottizzazione affacciata sul mare, nota a tutti come Su Stangioni, c’è spazio solo per il degrado.

Abbandono

I campi da tennis e da calcio sono inutilizzabili da anni, pieni di erbacce e spazzatura, nelle strade ci sono le buche, il verde è una foresta rinsecchita e i marciapiedi sono in parte impraticabili. E a non poterne più sono i residenti che qui vivono tutto l’anno e che devono fare i conti con l’abbandono. Carmelo Barbagallo, residente qui dal 1998, conosce bene la situazione, ad iniziare da quella del polo dello sport: «Qui si giocava e ci incontrava, quando a gestire gli spazi era la Comunione della lottizzazione» dice, «poi dal 2007 non ce l’hanno più permesso ed ecco cosa sono diventati. Campi di patate pieni di erbacce ma anche pericolosi per chi entra lo stesso, perché ci sono porte e lampioni crollati». Per non parlare, «delle aree destinate a verde pubblico dove la manutenzione manca da anni e che sono meta degli incivili che vi lasciano spazzatura di ogni tipo». Inoltre, «le strade sono percorsi a ostacoli e la pavimentazione dei marciapiedi è distrutta dalle radici degli alberi».

Liquami sulla strada

In via Sorrento invece c’è un’enorme pozza di acqua mista a liquami con un rigagnolo che finisce fino a mare. «E pensare davvero che prima questo era un angolo di paradiso, poi hanno lasciato tutto all’abbandono, da allora nessuno si è più curato di niente».La lottizzazione di Su Stangioni dipende ancora da un depuratore, che spesso fa le bizze, anche se la situazione rispetto al passato con le manutenzioni è migliorata. Questo e gli altri ancora attivi saranno comunque dismessi appena Abbanoa realizzerà l’ultimo tratto di rete fognaria da Capitana a Terra Mala.

La rabbia

«E non possiamo che sperare che questi lavori li facciano in fretta perché così non si può certo continuare a vivere» dice un’altra residente, Giusy Medde, «io abito qui da 39 anni. Quando sono arrivata c’erano i campi da calcio, da tennis. C’era una Comunione, c’era un pozzo che serviva tutto il condominio e andava tutto bene. Poi la Comunione è stata sciolta, i campi sono stati dati al Comune e il pozzo è stato sostituito dal depuratore e tutto è andato allo sbando». Adesso, «l’unica cosa che funziona è la corrente elettrica. Basta vedere cosa succede in via Sorrento dove si crea questa pozza maleodorante che non si sa da dove arrivi. Il depuratore non regge tutto il carico perché è troppo piccolo. In via Mar Egeo e in via Taormina hanno persino ancora i pozzi neri». Poi la proposta. «Nel campo da calcio cresce di tutto, i campi da tennis sono diventati aree cani. E allora perché non facciamo gli orti di città in queste aree?».

