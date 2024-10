Su Spassiu, si alza il sipario sulla rassegna teatrale 

“Autunno teatrale sanlurese”: per il secondo anno consecutivo nella città del Medio Campidano si alza il sipario sulla rassegna autunnale organizzata dalla compagnia locale Su Spassiu. Da ottobre a gennaio, per sette sabati, gli appuntamenti coinvolgeranno anche altri paesi della Provincia, come Sardara, San Gavino, Guspini, Serramanna e Ussaramanna. Un programma di commedie brillanti, per la maggior parte in lingua sarda, tra il tragico e il comico, con tematiche del luogo, esempio Sa bella de Seddori e Su trumbullu, scritto e diretto dal presidente del gruppo, Antonio Figus. «La rassegna di quest’anno – dice Figus – si chiude con questa nostra rappresentazione che rievoca i moti rivoluzionari del 7 agosto 1881, quando il popolo scese in piazza per protesta contro le autorità, responsabili del carovita e dell’aumento delle tasse. Ancora oggi, purtroppo, storia di tutti i giorni». Figus ricorda che «a dicembre la compagnia spegnerà le prime dieci candeline e un po’ anche per questo abbiamo trovato un modo originale di mettere in scena ciò che è stato e di mantenerne vivo il ricordo. Un segno di riconoscimento per il successo che abbiamo riscosso». Il futuro vede tanti laboratori esclusivamente riservati all’attività teatrale, per tanti giovani talentuosi che amano cimentarsi nell’arte della recitazione. In programma iniziative per i ragazzi che frequentano l’istituto comprensivo, dalla primaria alla secondaria di primo grado. ( s. r. )

