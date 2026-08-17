Su Sirboni, svolta a un passo 

Il vecchio villaggio turistico de Su Sirboni verso la svolta. La storica struttura, per un volume di 17mila metri cubi nella marina di Gairo, sarebbe pronta a cambiare proprietario. Caduta in disuso da quasi mezzo secolo, ha attirato l’interesse di un colosso turistico del Trentino e, secondo quanto trapelato la trattativa sarebbe in fase molto avanzata, quasi al passo di chiusura. I termini dell’affare? Un segreto, al momento. Tuttavia, nel recente passato all’impero che fu dell’imprenditore bresciano Angelo Torelli, era stato attribuito un valore che sfiorava i 12 milioni di euro. Da qualche tempo, Su Sirboni è ascritto al patrimonio immobiliare di due società: una detiene il 58 per cento, l’altra il 42.

Verso la svolta

Negli ultimi anni, attorno all’impero turistico, dove le ultime tracce di turisti risalgono al 1980, si sono susseguite varie voci su potenziali acquirenti (anche stranieri). In tanti avrebbero fatto dei sopralluoghi per tastare il terreno e prendere coscienza delle condizioni strutturali. Il Puc, approvato tre anni fa, consente di raddoppiare la superficie: a disposizione delle società che detengono la proprietà o comunque dei potenziali acquirenti ci sono altri 17mila metri cubi. La trattativa con una società trentina sarebbe in dirittura d’arrivo.

Non arrivano conferme ufficiali, ma anche il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai, è al corrente di qualcosa di più: «Sono in corso trattative importanti e siamo in attesa della loro conclusione definitiva». Per quello che sembra un microcosmo a sé, in un tratto di costa di elevata pregevolezza ambientale, la svolta sembra dunque dietro l’angolo. «L’auspicio - aggiunge il primo cittadino al secondo mandato - è che Su Sirboni possa finalmente tornare a splendere, nel pieno rispetto dell’ambiente, di Gairo e dell’intera Ogliastra: è ciò per cui abbiamo sempre lavorato».

Ticket in spiaggia

Il progetto originario dell’ex complesso alberghiero ha mosso i primi passi negli anni Sessanta. Dieci anni al top con presenze del jet set nazionale e internazionale. Poi sulla struttura è calato il sipario. Sono seguite stagioni segnate da contenzioni tra la proprietà originaria e il Comune di Gairo. L’unica cosa che è cambiata negli anni è la gestione della spiaggia: nel 2021 era stato introdotto il numero chiuso (700 persone), ora per accedervi bisogna pagare il ticket (riservato ai non residenti).

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