Su Sirboni in vendita per 12 milioni 

L’ex Hotel Su Sirboni è in vendita. Richiesta base 12 milioni di euro. Il simbolo della stagione del benessere in Ogliastra, reggia delle vacanze dell’extralusso e luogo incontaminato nella baia di Gairo, finisce sul mercato. L’impero turistico, dove le ultime tracce di turisti risalgono al 1980, è parte del patrimonio immobiliare di una società per azioni presieduta da un commercialista di Brescia. Intorno al vecchio resort, negli anni finito nel turbine di contenziosi tra proprietà e Comune di Gairo per dissidi urbanistici, è disponibile una cubatura edificabile di 24 mila metri. Di recente all’ex gioiello turistico, il cui progetto originario risale agli anni Sessanta, si sono interessati anche investitori olandesi, ma al momento, di concreto, non ci sarebbe nessuna trattativa per la cessione.

Il sindaco

Il Puc messo in cassaforte può essere un incentivo anche per potenziali investitori. «Ora con il Puc approvato è possibile riqualificare quanto presente e ampliare per il doppio degli attuali metri cubi edificati», conferma Sergio Lorrai, sindaco di Gairo. «Auspichiamo che Su Sirboni trovi nuova luce quanto prima. Si spera, vista la volontà dei proprietari, che venga rilevato in tempi brevi e che sia valorizzata l'intera area nel rispetto dell'ambiente». Le ambizioni non mancano: «Secondo quanto da noi programmato con il Puc - dice Sergio Lorrai - dovrà nascere un complesso di lusso, di qualità. Più che ai numeri badiamo al livello e all’unicità dell’offerta, all’ambiente incontaminato».

Il procuratore

Alessandro Garuti è un procuratore immobiliare originario di Milano che ha messo radici in Ogliastra e il complesso de Su Sirboni è un gioiello immobiliare a cui si è interessato. «L’ex hotel di lusso e il relativo progetto di sviluppo del centro turistico sono sicuramente un’opportunità unica per dimensioni e posizione che desta sempre interesse nei maggiori gruppi e fondi d’investimento stranieri che guardano alla possibilità di sviluppo in Sardegna del Real estate “green” - Bio resort. Si tratta di luoghi che possono fondersi architettonicamente e armoniosamente con il paesaggio naturale circostante, valorizzandone al massimo il potenziale». Ma i tentativi di vendita si sono tutti fermati a trattative preliminari. «È proprio la dimensione stessa dell’intervento in sé che - aggiunge Garuti - in un momento storico come quello che stiamo attraversando, mette un grosso freno perché rende maggiormente incerto il piano di rientro dell’investimento».