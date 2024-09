Su Sirboni, dibattito sul futuro della spiaggia gioiello 

Il consigliere comunale ed ex sindaco Roberto Marceddu, in gita a Su Sirboni, ha elencato una lunga serie di doglianze sulla gestione della spiaggia: rifiuti, una barca troppo vicina alla spiaggia, cani in spiaggia senza controllo, tende a pochi passi dall’arenile e torrette di salvataggio ma senza bagnino. «Ma io penso che il Comune di Gairo - dice - dovrebbe agire per far si che questa spiaggia abbia un ritorno per la nostra comunità. Farei pagare un ticket da 5 euro ai non gairesi, i parcheggi a pagamento e più controlli». L’auspicio di tutti è che riapra la struttura turistica». Il sindaco Sergio Lorrai non si è fatto pregare per un parere sulla questione: «Chiunque oggi può accedere alla spiaggia senza grosse difficoltà, è garantito un servizio di salvamento a mare, dei bagni chimici, il ritiro puntuale dei rifiuti abbandonati ed un controllo pressoché quotidiano della polizia locale o barracellare. Il futuro dello sviluppo costiero di Gairo è legato ed è scritto nel Piano di utilizzo del litorale. Parcheggi, attività di ristorazione e servizi in generale potranno allora essere affidati. L'auspicio più grande è che presto sia riqualificato e aperto il vecchio complesso de Su Sirboni. Dipende dalla proprietà lo sviluppo della struttura».

RIPRODUZIONE RISERVATA