VaiOnline
Gairo.
12 aprile 2026 alle 00:20

Su Sirboni cerca un gestore, gli ingressi saranno 786 al giorno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Massimo 786 biglietti al giorno, con limitazione (4) del numero di ticket per persona (eventualmente anche per pagamento) e un contributo ambientale (3 euro) per utente e singola prenotazione per gli avventori occasionali. Sono le principali condizioni configurate sul sistema di prenotazione degli accessi alla spiaggia di Su Sirboni di cui l’impresa di gestione dovrà prendersi cura nel pacchetto che prevede, oltre al presidio e al controllo dei varchi, la sensibilizzazione all’uso consapevole dell’arenile e la sua pulizia. Ed è proprio un’impresa specializzata che il Comune di Gairo, nel cui territorio ricade la spiaggia gioiello, sta cercando attraverso un bando curato dalla stazione appaltante dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra.

Gli aspiranti gestori hanno tempo fino al 27 aprile per candidarsi. L’ente ha stimato in 80mila euro il valore dei ricavi dalla vendita dei biglietti. I servizi dovranno essere svolti in via continuativa dalle 8 alle 18 e per tutto il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Sono esclusi dal pagamento del contributo ambientale sui servizi, ma non dalla prenotazione, tutti i bambini da 0 a 3 anni e i residenti di Gairo. All’altezza dei varchi ci sarà un gazebo in cui gestire le operazioni. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, questa vale tanto

Battuta la Cremonese nello “spareggio”, decide Esposito 
l Nello sport
Il conflitto

La pace incagliata fra le mine di Hormuz

L’Iran “non sa” dove siano tutti gli ordigni Trump: «Bonificheremo noi lo Stretto» 
Il conflitto

Caro carburanti: costa 150 milioni ogni settimana

A guadagnarci Stato e petroliferi, nell’Isola minimo calo dei prezzi 
Riccardo Spignesi
La richiesta

«Nell’Isola a rischio oltre seimila lavoratori delle imprese balneari»

L’allarme lanciato da Confindustria Pesa l’incertezza sulle concessioni 
Longevità

La sfida di un’Isola sempre più anziana

Allenamento cognitivo e fisico per invecchiare restando attivi e in compagnia 
Umberto Zedda
L’analisi

Matrimoni più fragili: «Immaturità affettiva» per sette “sì” su dieci

Nel bilancio del Tribunale ecclesiastico l’impatto dei social e delle dipendenze 
Alessandra Ragas