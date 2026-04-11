Su Sirboni cerca un gestore, gli ingressi saranno 786 al giorno 

Massimo 786 biglietti al giorno, con limitazione (4) del numero di ticket per persona (eventualmente anche per pagamento) e un contributo ambientale (3 euro) per utente e singola prenotazione per gli avventori occasionali. Sono le principali condizioni configurate sul sistema di prenotazione degli accessi alla spiaggia di Su Sirboni di cui l’impresa di gestione dovrà prendersi cura nel pacchetto che prevede, oltre al presidio e al controllo dei varchi, la sensibilizzazione all’uso consapevole dell’arenile e la sua pulizia. Ed è proprio un’impresa specializzata che il Comune di Gairo, nel cui territorio ricade la spiaggia gioiello, sta cercando attraverso un bando curato dalla stazione appaltante dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastra.

Gli aspiranti gestori hanno tempo fino al 27 aprile per candidarsi. L’ente ha stimato in 80mila euro il valore dei ricavi dalla vendita dei biglietti. I servizi dovranno essere svolti in via continuativa dalle 8 alle 18 e per tutto il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Sono esclusi dal pagamento del contributo ambientale sui servizi, ma non dalla prenotazione, tutti i bambini da 0 a 3 anni e i residenti di Gairo. All’altezza dei varchi ci sarà un gazebo in cui gestire le operazioni. (ro. se.)

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