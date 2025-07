Su Siniscolesu: il coro incanta i tedeschi 

Tre giorni intensi di musica, emozioni e condivisione culturale. Un bilancio più che positivo quello del mini tour in Germania dal Coro “Su Siniscolesu”, protagonista dal 24 al 26 luglio di una serie di concerti che hanno portato l’anima della tradizione corale nuorese nel cuore dell’Assia. Su invito della Casa della Musica di Hanau-Francoforte, il coro presieduto da Pierluigi Fronteddu e guidato dal maestro Giovanni Dessi, ha esordito a Hanau-Klein Auheim, per poi proseguire la sera a Bruchkobel. Nella stupenda basilica di Marienkirche, i cantori siniscolesi hanno dato vita a momenti di grande suggestione, con una esibizione improvvisata. La sera, nuovo concerto a Salingenstadt insieme ai cori Barcellona Singer e Germania.03. Nell'ultimo giorno, in serata, gran finale a Heusenstamm nel Castelletto. Qui l’esecuzione di Nanneddu Meu, ha coinvolto le voci dal pubblico presente. Il sindaco di Bruchkobel ha annunciato l’avvio della procedura di gemellaggio con il comune di Siniscola. (f. u.)

