Su Siccu, un ristorante sulla passeggiata 

Da ieri un nuovo tassello arricchisce la passeggiata di Su Siccu, sempre più punto di riferimento dei cagliaritani. Nel parco del Nervi è stato inaugurato il nuovo ristorante Niu, che occupa 95 metri quadri (più giardino e parcheggi) tra il padiglione del sale, gli spazi verdi e il porticciolo.

Il lungomare

Cagliari riscopre così il suo lungomare, che non è solo Poetto. Una Promenade che parte dal Molo Ichnusa e arriva a uno degli spazi più suggestivi del nuovo waterfront cittadino, quello degli ex magazzini del sale, costruiti negli anni Cinquanta e destinati allo stoccaggio del sale delle saline di Molentargius prima dell'imbarco. Interrotta momentaneamente dai lavori iniziati a fine novembre per la messa in sicurezza del tratto tra il molo Ichnusa e il liceo Alberti. Sarebbero dovuti durare quattro mesi, ma ancora non sono terminati. «Dovrebbe riaprire entro maggio, per l’estate sarà sicuramente fruibile», assicura Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale, «abbiamo dovuto far fronte ad alcune criticità che hanno rallentato i lavori, senza contare che anche i costi sono lievitati, ma abbiamo preferito fare un intervento più incisivo per evitare che tra dieci anni abbia bisogno di un ulteriore restyling».

I nuovi locali

Nella passeggiata, dove già da alcuni anni aveva aperto un bar-ristorante vista mare, qualche settimana fa è stato inaugurato il primo bar-pasticceria, a breve dovrebbero alzare le serrande anche i due locali accanto. Mentre ieri ha aperto i battenti il ristorante del parco del Nervi: una struttura di 95 metri quadri, più giardino e parcheggi, che sarà gestito per i prossimi anni dalla società del ristorante Niu del corso Vittorio Emanuele II.

«La riqualificazione di questa zona ha valorizzato uno spazio molto importante per l’identità della città. Anche attraverso la cucina e gli eventi si cercherà di valorizzare un luogo particolare», afferma Carlo Atzeni, uno dei proprietari. «Il parco racconta il rapporto di Cagliari con il mare dall’antichità fino ai giorni nostri e di come questo nuovo modo di vivere la città possa essere un volano anche per il turismo. Gli stessi profumi delle piante tipiche della macchia mediterranea, come mirto ed elicriso, saranno un incentivo per proporre una cucina tradizionale e innovativa allo stesso tempo».

