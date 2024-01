Su Siccu, un rilancio a metà 

Una banchina dedicata ai charter, i tre chioschi che presto riapriranno e, finalmente, il relitto della Gennaro Cantiello che sarà demolito. Grandi novità per il lungomare di Su Siccu, già interessato dai lavori per il rifacimento della passeggiata che costeggia la Marina Militare e il liceo Alberti. Non solo, presto potrebbe entrare in funzione il locale all’interno del parco Nervi e completati i lavori del “ponte dei sospiri”, il cavalcavia ciclopedonale che unirà Su Siccu (parco del Nervi) e Sant'Elia unendo le due sponde del canale di Terramaini.

Di necessità virtù

La grande rivoluzione riguarda i charter nautici che presto dovranno lasciare il porto di via Roma a causa dei lavori che coinvolgeranno anche la vecchia stazione marittima. Nelle intenzioni del presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, le barche sarebbero dovute traslocare nel “pennello di Bonaria”, dove sarebbe dovuta sorgere una nuova marineria. Una parte sarebbe andata alla marina da diporto, l’altra parte, invece, sarebbe dovuta essere dedicata agli operatori del charter nautico, che ora, appunto, stanno in via Roma o sparsi in varie parti. Poi la sorpresa. «In quel punto il vento da nordovest soffia impetuoso e ci siamo resi conto che ci sarebbe stato bisogno di un pennello frangionde che avrebbe avuto necessità di cassoni in cemento per almeno 120 metri. Stavamo per bandire la gara quando abbiamo fatto alcuni saggi per la realizzazione di un cavidotto per i sottoservizi – acqua, energia elettrica e fibra ottica – quando ci siamo resi conto che il pennello di Bonaria era gravemente danneggiato». Ripararlo non è affatto una questione semplice. «Per metterlo in sicurezza dobbiamo realizzare un muro a mare distante circa 80 centimetri dal molo», precisa Deiana. «Un lavoro da almeno 6 milioni di euro».

La nuova banchina

I tempi per la sistemazione del pennello di Bonaria, tra la preparazione della gara e l’esecuzione dei lavori, si annunciano decisamente lunghi che tempo. «Abbiamo l’urgenza di spostare le barche da via Roma e abbiamo trovato una soluzione: ormeggiarli nell’ultimo pontile di Su Siccu, tra la Canottieri Ichnusa e il relitto della Gennaro Cantiello». Un’operazione già in corso. «Le vecchie concessioni sono scadute, le nuove saranno affidate nella nuova postazione, una propaggine del molo Sant’Elmo in grado di ospitare almeno 80 imbarcazioni charter, con equipaggio che possono essere noleggiate per turismo», aggiunge il presidente dell’Autorità portuale. «In questi giorni firmerò l’ordinanza sulla nuova destinazione d’uso».

Il relitto

Deiana, visti i precedenti, non si sbilancia, ma presto anche quel che resta della nave Gennaro Cantiello, ormai semi affondata e che deturpa il waterfront, potrebbe avere le ore contate. «Stiamo lavorando in stretta collaborazione con la Capitaneria di Porto per eliminare quella nave che un tempo trasportava i detenuti dell’Asinara e poi trasformata in ristorante galleggiante. I tempi per l’acquisizione del relitto da parte dello Stato sono maturi», dice Deiana. «Immediatamente dopo si potrà procedere alla rimozione e allo smaltimento».

I locali

I tre chioschi sul lungomare sulla passeggiata sono ancora chiusi. «Noi abbiamo già affidato le concessioni, due, compreso quello della nautica da diporto, dovrebbero essere pronti ad aprire», precisa l’Authority. «Per il terzo è in corso la conferenza dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni amministrative». Brutto spettacolo anche la recinzione che delimita lo spazio del ristorante Niu, al Parco Nervi. «Dovrebbe aver ottenuto tutti i permessi e – conclude Deiana – dovrebbe aprire entro il mese».

