Su Siccu, la svolta del lungomare 

Il ristorante (Il Tartarughino di Porto Rotondo) aprirà dopo l’estate. Il bar-punto ristoro (Dulcis) invece è appeso a un ricorso (presentato da un altro locale, l’Old Square) sul quale si pronuncerà il Tar il 24 maggio: risolto questo passaggio amministrativo, chi la spunterà aprirà immediatamente dopo, verosimilmente all’inizio dell’estate. Nel frattempo, nel fabbricato centrale, sta per aprire il punto di Cagliari Sailing Charter, destinato a servizi professionali per la nautica da diporto (vendita accessori, disbrigo pratiche, noleggio imbarcazioni, servizi turistici, noleggio mezzi per la micromobilità). Appena terminerà la conferenza di servizi con Comune e Soprintendenza, verosimilmente prima dell’estate, aprirà anche il ristorante che al parco del Nervi ha ottenuto una concessione per quattro anni. Dopo la riqualificazione della passeggiata e di tutta l’area realizzata dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna con un investimento di oltre dieci milioni di euro, il lungomare di Su Siccu (Calata dei Trinitari) torna finalmente a vivere questa estate sia di giorno sia di sera. «Queste attività contribuiranno ad accrescere il potenziale del lungomare», dice con soddisfazione il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana.

Le concessioni

Su Siccu, dunque, si arricchisce così di tre nuove attività commerciali dedicate ai servizi e alla ristorazione. La concessione demaniale dei tre fabbricati realizzati dall’Authority lungo la passeggiata ha una validità per 10 anni. Due fabbricati più piccoli, 132 metri quadri di superficie al coperto e 75 scoperta, pagheranno un canone annuo di 15.500 euro, mentre il terzo di 134 metri quadrati al coperto più 140 scoperti verserà 21.000 euro all’anno. Nell’ultimo biennio, l’Autorità di sistema portuale ha investito complessivamente 16 milioni di euro in opere: dall’abbattimento del muraglione su viale La Plaia e via Riva di Ponente, passando per la demolizione dei silos, la realizzazione della passeggiata lignea del varco Sant’Agostino, il totale rifacimento della passeggiata della Calata dei Trinitari, fino alla riqualificazione del capannone ex Magazzini del Sale e del parco. «Interventi ai quali ora si aggiunge la riqualificazione dell’area che ospita gli edifici dismessi della Guardia di finanza», spiega ancora Deiana. «Lì, come noto, la società Blue Shark Oceanico ha chiesto una concessione per realizzare un polo nautico per la pratica della vela d’altura, con scuola annessa», aggiunge. Una zona dedicata allo sport, un punto ristoro, un’area relax, uno spazio per eventi, un altro dedicato alle informazioni turistiche. E, a mare, un pontile che possa accogliere imbarcazioni fino a 20 metri: questo il progetto.

Ex magazzini del Sale

Capitolo a parte merita il parco Nervi, dove (in questa fase) il ristorante ha avuto la concessione solo per quattro anni. «Perché per quell’area bisogna fare un progetto più ampio», spiega Deiana. «Ogni anno l’Autorità ha costi di manutenzione dell’area pari a mezzo milione di euro, il nostro obiettivo è quello di affidare in concessione l’intero spazio. Naturalmente», aggiunge, «per questo serve un investimento consistente, con un concessione lunga per ammortizzare l’investimento». Non c’è una gara di progettazione ma «un invito pubblico a presentare domande per la gestione dell’intero spazio». Per fare poi che cosa? «Non lo sappiamo con esattezza, per ora ci siamo fatti dire dalla Soprintendenza che cosa si può fare e che cosa no. Lì potrebbero nascere diverse attività, oltre al ristorante, un centro per lo sport e sale congressi, in generale attività che diano la possibilità a chi decide di investire in quello spazio di far fruttare l’investimento». Ecco perché è difficile ipotizzare un museo: «E chi lo gestirebbe?», domanda Deiana.