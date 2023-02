Su Siccu, la rinascita incompiuta 

Dice Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale, l’ente che ha dirette competenze sul “compendio” su Siccu e sulle strutture da lui stesso restaurate e realizzate: «Abbiamo predisposto il bando per l’assegnazione di tutta l’area e del padiglione. Siamo in attesa delle indicazioni della Soprintendenza e della Regione per poi partire con l’invito a chi volesse presentare manifestazioni di interesse per padiglione e parco». I tempi? «Un mese ancora». Mentre (parola di presidente) per i tre chioschi di Su Siccu sarebbe questione di ore perché tre distinte società private (vincitrici della gara) possano far partire i loro programmi per gestire il chiosco-bar, il chiosco-ristorante e quello per i servizi alla nautica.

Bella e incompleta, la rinascita di Su Siccu e del parco Nervi. Un piano di riqualificazione milionario che se non è proprio a metà dell’opera è di sicuro lontano dall’essere completato. I passi in avanti più volte annunciati sulla gara d’appalto per l’affidamento della gestione dell’immenso padiglione del sale (16 metri d’altezza per 50 di lunghezza e 1730 metri quadri di superficie) e del giardino circostante, rimessi a nuovo, procedono al rallentatore. Ancora chiuso anche il punto ristoro del parco. Bastoni tra le ruote di una burocrazia incapace di accelerate.

Appalti

A rilento hanno camminato anche le altre gare, a cominciare dai tre nuovi gazebo costruiti sulla passeggiata di Su Siccu tra il lungomare pedonale e la strada davanti agli impianti delle società sportive. Sono ancora chiusi. Così li osservano, sperando di trovare qualche novità che suggerisca sviluppi, le tante persone che quotidianamente affollano la zona, diventata un vero punto di riferimento per cagliaritani e turisti.

I tempi

Dice Massimo Deiana, presidente dell’Autorità portuale, l’ente che ha dirette competenze sul “compendio” su Siccu e sulle strutture da lui stesso restaurate e realizzate: «Abbiamo predisposto il bando per l’assegnazione di tutta l’area e del padiglione. Siamo in attesa delle indicazioni della Soprintendenza e della Regione per poi partire con l’invito a chi volesse presentare manifestazioni di interesse per padiglione e parco». I tempi? «Un mese ancora». Mentre (parola di presidente) per i tre chioschi di Su Siccu sarebbe questione di ore perché tre distinte società private (vincitrici della gara) possano far partire i loro programmi per gestire il chiosco-bar, il chiosco-ristorante e quello per i servizi alla nautica.

E intanto sul lungomare rinato incombono anche le altre incompiute. Dietro calata dei Trinitari e la pista ciclabile la rete metallica rinchiude un caseggiato in passato utilizzato dalla Guardia di finanza. È passato nelle mani dell’Autorità portuale e poi in quelle della Soprintendenza. Qui finiranno i reperti archeologici subacquei oggi custoditi in un padiglione del molo Sabaudo affidato alla Marina militare in cambio dei caseggiati dismessi a due passi dal parco Nervi. Gli accordi sono stati presi lo scorso anno ma a distanza di mesi i giochi sono fermi. Il trasferimento resta sulla carta, ma la loro valorizzazione, nel concreto, è bloccata. Tasselli mancanti di una rivoluzione urbanistica, quella di Su Siccu, che non ha ancora trovato la strada giusta per completare la trasformazione. C’è il timore, dietro i porticcioli turistici e gli investimenti dei privati (campi padel e nuova piscina in piena attività), che l’anima pubblica continui ad arrancare.

Sconcio

Non è finita. Dopo aver passeggiato nel parco Nervi, ci si imbatte nella rete metallica del cantiere del ponte ciclopedonale direzione Sant’Elia. Naturalmente bloccato. Chiuso ma inutilizzabile. Finito da tempo ma inutilizzabile.

