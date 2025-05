Su Siccu, la pineta rinasce con gli studenti 

Un tratto della pineta di Su Siccu, da tempo relegato all’ombra dell’indifferenza, rinasce grazie alla creatività e al senso civico delle studentesse e degli studenti della 5ª B del Liceo Scientifico Alberti.

Un progetto ambizioso, dal titolo evocativo “Pineta Blu - Nuove Gener-azioni Green”, ha coinvolto ragazze e ragazzi in un percorso di educazione ambientale e cittadinanza attiva, curato dal Ceas Laguna di Nora, che ha acceso una nuova luce su uno spazio urbano da troppo tempo marginale. Le idee non sono mancate: illuminazione sostenibile, pulizia quotidiana, un’area picnic con chiosco a misura di studente – wi-fi incluso – attrezzature per l’attività fisica, e uno spazio giochi dedicato ai più piccoli. «Abbiamo riflettuto sulla percezione che abbiamo della nostra città – raccontano gli studenti – su quanto essa sia a misura dei giovani, su quanto ci sentiamo sicuri. E ci siamo concentrati su quella pineta che attraversiamo ogni giorno, ma che pochi davvero vedono». Il progetto è stato presentato nell’aula magna del liceo, davanti alle assessore comunali Luisa Giua Marassi (Ecologia e Verde pubblico) e Giulia Andreozzi (Pubblica Istruzione), come atto conclusivo del percorso Erasmus “You4blue – Let’s blue our land”, che lega Cagliari a Creta e Maiorca in una rete educativa volta alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente marino e costiero.

