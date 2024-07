Su Siccu, il regno dei pescatori  

Dice l’uomo sbucato da un fico che ultimamente non va benissimo. «Giusto qualche oratina, ma taglio piccolo, che ci mangi poco e guadagni anche meno».

Così capisci perché pure i vermi nella scatolina son più tristi del normale. Non si scoraggia l’uomo piazzato sul pontile opposto, che arriva in apixedda ed è talmente mattiniero che anticipa i rivali e pure l’alba. E a mezza mattina è ancora lì, col cappuccio sulla testa e cinque-canne-cinque talmente lunghe che sembrano bucare l’orizzonte. «Pagu cosa, no è giornara» . E terminerebbe con questo la conversazione, ma basta insistere un pochino e sedersi sul muretto accanto a lui che si finisce per scoprire tutti i segreti di Su Siccu. Tipo i rapporti di non sempre buon vicinato, con una serie di regole non scritte che fanno quasi a pugni col mare che non sarà magari limpidissimo ma è indiscutibilmente democratico.

Le regole non scritte

Si svegliano presto, i pescatori dello specchio d’acqua su cui s’affaccia la basilica di Bonaria. E quando ancora la città dorme li trovi lì, sparpagliati tra moli e rocce, pronti a farsi la giornata e a difendere le postazioni non assegnate ma per le quali sembra vigere una sorta di diritto d’usucapione. Così i veterani raccontano che tempo fa saltò fuori anche un coltello: «Perché non è che l’ultimo arrivato può pretendere di fare il padrone a casa non sua», osserva risoluto il giovane di San Michele che «Niente nome e niente foto», e spiega d’essersi assentato per due anni, per cause di forza maggiore; che due più due riporta a qualche conto da pagare con la giustizia. Comunque è tornato, e superata l’iniziale reticenza mostra con orgoglio l’orata da cinque chili e mezzo tirata su qualche anno fa. «Il segreto? Non ce n’è, quando si pesca è questione di fortuna, ma se metti i granchi come esca un pochino la aiuti». Sono tipi non troppo loquaci, i frequentatori di questo lembo di città. Dove le inaugurazioni degli ultimi anni hanno portato vita e pure qualche locale: l’altra faccia del mondo, a cui chi vive del mare dà tranquillamente le spalle.

Pazienza e passione

Il panino da una parte, la seicento nera a mezzo metro e un bottino non proprio entusiasmante per l’inizio della giornata: «Ho preso una sparlottina, ma sono arrivato da poco», quasi si giustifica Gigi Concardi, ex autista di tir, 77 anni, 4 figli e 7 nipoti, arrivato da Lodi per amore di una sarda. È un tipo socievole, che se lo stai ad ascoltare in mezz’ora finisce che ti ritrovi con una canna pure tu, pronto a spiegare le differenze tra pesca a fondo e alla bolognese, che «non pensare di superare il chilo e mezzo massimo due, perché con il filaccio da dieci millimetri di più non fa». E se provi a parlargli di noia ti risponde che lo è - noioso - di più il tennis: «Non è certo più divertente inseguire una pallina». Questione di punti di vista, ed evidentemente di passioni. Qualche metro più avanti inizia la giurisdizione invisibile di Silvio Lai, 69 anni, della Marina, che dice d’essere figlio d’arte e mezz’ora dopo le 7 ha già venduto due orate al telefono, non troppo grandi ma neanche troppo piccole, perché, spiega dall’alto della sua saggezza, «quando fai questo mestiere non c’è niente di certo. Può anche essere che dopo dieci ore torni a casa senza niente, perché alla fine funziona così: bisogna essere nel posto giusto al momento giusto». Che se ci pensi bene alla fine non è poi così diverso da come funziona nella vita in generale, che sia a Su Siccu o altrove.

RIPRODUZIONE RISERVATA