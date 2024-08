Su Siccu, dopo dieci mesi pronta la passeggiata: niente bici né monopattini 

Qualcuno ha provato ad accedere già prima dell’inaugurazione, fissata per le 10, tanta era l’attesa. Ci sono voluti quasi dieci mesi di lavori, ma la passeggiata dell’ammiragliato, che conduce dal molo Ichnusa a Su Siccu, è di nuovo aperta al transito. Ieri mattina l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha simbolicamente rimosso i nastri che impedivano l’accesso alla passerella sul mare. Sarà percorribile tra le 6 del mattino e l’una di notte.

«Oggi è una bella giornata, perché restituiamo alla città una parte importante del lungomare», ha esordito il segretario generale dell’Autorità portuale Natale Ditel. Lunga 520 metri e inaugurata nel 2014, la passerella era stata chiusa a novembre dell’anno scorso per procedere a una maxi-ristrutturazione della pavimentazione lignea, gravemente danneggiata dal passaggio delle biciclette. I continui interventi di rattoppo delle assi si erano rivelati ormai non più convenienti dal punto di vista economico, da cui la decisione di rifare da zero il pontile, con nuovi listelli in legno “Massaranduba”, maggiormente resistente.

L’intervento, da 1 milione e 730 mila euro complessivi, è stato affidato alla ditta Ecotekna di Fonni. I quattro mesi e mezzo stimati per i lavori prevedevano una riapertura entro l’inizio della stagione estiva, tempistiche che poi non si è riusciti a rispettare. «Avremmo voluto restituire la passeggiata alla città qualche settimana prima, sappiamo che c’era attesa da parte dei vacanzieri e dei cittadini che conoscono il percorso e la sua bellezza», ha continuato Ditel. «Il lavoro però è stato molto importante, perché è stata sostituita anche la parte in acciaio, che ormai è materia rara».

Stop a bici e monopattini

Adesso l’obiettivo è quello di proteggere la nuova pavimentazione dagli attraversamenti irregolari. L’ordinanza che vieta il transito di biciclette e monopattini risale al 2020, ma spesso non è stata rispettata. L’Autorità si appella quindi al buon senso dei cittadini: «La bicicletta può essere condotta a mano dai ciclisti, ma non si può usare per percorrere il tratto. È pericoloso per i passanti, ci sono famiglie e anziani, e in più rovina le assi». Ditel promette un’attenzione particolare. «Ci saranno le guardie a controllare, sia durante il giorno sia la notte quando la passeggiata chiude». Poco dopo le 10, i primi ciclisti hanno varcato l’ingresso dal lato del molo Ichnusa, conducendo la propria bicicletta rigorosamente a mano, dando un primo esempio del comportamento corretto da adottare.

RIPRODUZIONE RISERVATA