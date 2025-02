Su Siccu, assalto al villaggio dei ricci 

Per “conquistare” un tavolo all’ora di pranzo bisogna mettere in conto venti-trenta minuti di attesa. «Ma ne vale la pena», dice Roberto Pani. Mentre si aspetta in fila il proprio turno, i ricciai accolgono i cagliaritani con un prosecco, rendendo così l’attesa più gradevole.

Di fronte al digiuno prolungato (8 mesi), riesplode la passione sfrenata dei cagliaritani per i ricci di mare di mare, frutto quasi “proibito” che si può consumare solo in alcuni mesi dell'anno. In teoria da dicembre a maggio, in pratica (solo) da una settimana, e allora questi pochi mesi diventano sacri. E così (ieri) per il primo weekend dall’inaugurazione (lunedì scorso) del mercato dei ricci a Su Siccu, dopo uno sguardo al cielo per sincerarsi del fatto che alla fine il sole sarebbe spuntato (19 gradi), fra cagliaritani e qualche turista scatta la corsa ad accaparrarsi quella polpa rossa e succosa nascosta fra gli aculei neri. Verso l’ora di pranzo trovare un posto è davvero impossibile. Prova ne sia che l’ultimo “turno” è ancora a tavola dopo le 16. Un solo handicap: la mancanza di tavolini all’aperto, per decisione del Comune, costringe i cagliaritani a fare la fila prima di accaparrarsene uno all’interno le casette di legno e gli stessi gestori dei chioschi a non poter offrire il miglior servizio che vorrebbero. Ma tra i tavoli nessun malumore: «Per i ricci? È un sacrificio che si fa volentieri», dice Alessandra Virdis, una habitué di Su Siccu. «Non vedevamo l’ora di poterli mangiare nuovamente», aggiunge.

Gli operatori

Mentre i cagliaritani aspettano in fila o consumano già seduti a tavola, gli operatori fanno avanti e indietro come matti per soddisfare le richieste di tutti. «Nel rispetto delle regole, con gli spazi ridotti, lavoriamo con più difficoltà. Quello che dispiace è che ogni giorno i clienti che non hanno tempo sufficiente», e non sono pochi, «di fronte all’impossibilità di poter essere serviti subito se ne vanno», dicono tutti i gestori dei tre chioschi, Becca Ricci (quello storico a Su Siccu), Lo Stuzzichino e l’Afrodisiaco. «Con questi spazi ridotti, noi, per esempio, avevamo una forza lavoro molto più grande: prima eravamo in dodici, ora in quattro», spiega Michele Puddu, di Becca Ricci. Che aggiunge: «Dispiace certo non poter dare il miglior servizio che invece offriremo se avessimo più spazio all’esterno. E dispiace anche che una persona con disabilità», costretta in carrozzina, quindi, «non possa entrare all’interno dei gazebo proprio per lo spazio ridotto. Detto questo», conclude, «siamo felici di esserci». E lo sono anche i cagliaritani, a giudicare da ieri.

Fino a maggio

La cittadella dei ricci di Su Siccu resterà aperta, tutti i giorni, fino al 5 maggio. Per i prossimi due mesi, quindi, si potrà gustare questa prelibatezza che è pure tornata a essere regina di Instragram. Ma si tratta di un tempo troppo breve per i cagliaritani e gli stessi ricciai, soprattutto se si considera che sarebbe stato possibile riaprire la cittadella già da dicembre scorso, da quando cioè la Regione ha dato il definitivo via libera. Invece la burocrazia ha complicato tutto, fino ad arrivare all'inaugurazione appena sei giorni fa. Ecco allora che per la prossima stagione, l’auspicio è che i tempi della burocrazia siano decisamente più brevi per permettere ai ricciai di lavorare per tutti i mesi che la legge gli permette. Lo chiedono i ricciai, naturalmente. Che con la stagione dei ricci tirano un po’ il fiato. Ma lo chiedono a gran voce anche i cagliaritani. «Aspettavamo da mesi l’apertura di Su Siccu», racconta il signor Daniele. «Speriamo che in futuro si possa mangiare i ricci per tutto il tempo stabilito dalla normativa e non solo per due mesi», aggiunge. E oggi, a Su Siccu, è attesa una nuova “invasione”.

RIPRODUZIONE RISERVATA