Su Siccu, a passeggio tra locali e yacht 

Niente auto, brezza marina, sole e locali. Su Siccu sta diventando la “passeggiata” prediletta dai cagliaritani che, specialmente la domenica, preferiscono evitare di avventurarsi nella bolgia del Poetto, per inebriarsi con lo iodio. Nei giorni di festa il tratto che va dal liceo Alberti al molo Sant’Elmo è preso d’assalto da migliaia di persone che trascorrono momenti spensierati all’aria aperta tra una camminata, un drink o un salto nel “villaggio dei ricci”. L’unica nota stonata, il relitto semi affondato della motonave che un tempo trasportava i detenuti al carcere dell’Asinara.

Le novità

L’area di Su Siccu è sotto la direzione dell’Autorità portuale. «Due chioschi hanno già aperto i battenti e presto anche l’altro entrerà in funzione come ristorante, i concessionari stanno solo aspettando i nulla osta amministrativi. Entro la prima decade di marzo dovrebbe entrare in funzione il ristorante all’interno del Parco dei magazzini del sale», afferma il presidente Massimo Deiana. I progetti per il lungomare di Su Siccu sono appena all’inizio. «Stiamo dedicando una banchina ai charter e, finalmente, il relitto della Gennaro Cantiello sarà demolito, siamo in attesa delle autorizzazioni della Capitaneria». I costi di smaltimento si annunciano ingenti e a carico della collettività, ma il lungomare e i suoi ospiti non si meritano più uno sfregio del genere.

Sul fronte del mare la grande rivoluzione riguarda proprio i charter nautici che presto dovranno lasciare il porto di via Roma a causa dei lavori che coinvolgeranno anche la vecchia stazione marittima. «Abbiamo l’urgenza di spostare le barche da via Roma e abbiamo trovato una soluzione: ormeggiarli nell’ultimo pontile di Su Siccu, tra la Canottieri Ichnusa e il relitto». Un’operazione già in corso. «Le vecchie concessioni sono scadute, le nuove saranno affidate nella nuova postazione, una propaggine del molo Sant’Elmo in grado di ospitare almeno 80 imbarcazioni charter con equipaggio, che possono essere noleggiate per turismo», aggiunge il presidente dell’Autorità portuale.

Bici vietate

I ciclisti, anche quelli della domenica, se ne facciano una ragione: «I lavori per la passerella che dal molo Ichnusa porta a Su Siccu, costeggiando la Marina Militare e il liceo Alberti, sono a buon punto ed entro aprire la riapriremo. Sarà – ribadisce Deiana – esclusivamente pedonale, non ci hanno consentito di realizzarla in cemento e le doghe in tek, sospese sul mare, non sono in grado di sopportare il peso delle biciclette. Inoltre, pedoni e ciclisti devono avere spazi riservati, ben distinti». Davvero una brutta notizia. Chi vorrà arrivare al Poetto da via Roma, o viceversa, sarà costretto a passare in viale Colombo, rischiando la vita a causa dell’alto traffico automobilistico. Rimane il dubbio che i tecnici non abbiano fatto abbastanza. Possibile che non si sia riuscita a trovare una soluzione tecnologica con consenta una convivenza pacifica tra pedoni e ciclisti nel rispetto dell’ambiente?

In attesa del miracolo

Cagliaritani e turisti, sia a piedi che in bicicletta, aspettano con ansia il miracolo del ponticello “dei sospiri”, il cavalcavia ciclopedonale che dovrebbe unire Su Siccu (dal Parco dei magazzini del sale) e Sant'Elia unendo le due sponde del canale di Terramaini.

