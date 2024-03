Su Scusorgiu festeggia Andrea Staffa  

L’associazione Su Scusorgiu ha organizzato un incontro dal titolo “dalle radici, la crescita di Villanova” per festeggiare l’attore Andrea Nicolò Staffa. Il giovane villanovese è da tempo sul set di diversi film, da Il muto di Gallura a La terra delle donne e ultimamente, protagonista nel cortometraggio del regista Paolo Carboni, “Polvere”, premiato a ottobre al San Diego Italian film festival, al Liberazioni festival di Torino e all'Indipendent film festival. Andrea Nicolò interpreta il personaggio principale, Aldo Scardella, vittima di un errore giudiziario, suicida in carcere. Su Scusorgiu ha chiamato a raccolta i compagni di scuola, i ragazzi delle leve del ‘93 e ‘94 e i professori degli anni in cui il giovane frequentò la scuola media iniziando a cimentarsi nella recitazione teatrale. È arrivata tantissima gente. Nel 2007, la scuola media di Villanova con un progetto finanziato dalla Comunità Europea, intraprese un’attività teatrale portata avanti dal Crogiuolo di Cagliari che rimane ancora come un ricordo indelebile in tutti i cittadini. Lo spettacolo trattava infatti della nascita della prima scuola elementare, nel lontano 1921. È stato proiettato il filmato di quella commedia e il cortometraggio “Polvere”.

