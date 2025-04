Su Scravamentu, si rinnova l’antico rito 

Fede e tradizione rivivranno stasera alle 19.15 a San Gavino Monreale nella chiesa di Santa Chiara con la sacra rappresentazione de Su Scravamentu, uno di quei momenti che esprime la fede e la devozione di tutta la comunità. E quest’antica tradizione, che si ripete da oltre trecento anni si concretizzerà anche oggi Venerdì santo, quando, sotto gli occhi di centinaia di fedeli il Cristo verrà calato dalla croce. A San Gavino questa sacra rappresentazione si è conservata inalterata nei secoli e neppure la guerra è riuscita ad interromperla. Basti pensare che la stessa croce del Cristo, utilizzata ancora oggi nel rito è stata costruita nel 1745 e lo stesso Cristo risale alla prima metà del Settecento. Parlare de Su Scravamentu e del suo percorso storico significa ripercorrere le più antiche tradizioni della cittadina sangavinese. La gente vive con devozione questo momento e sono tanti i fedeli dei vicini paesi che arrivano a San Gavino per assistere all’antico rito.

Oggi in tarda mattinata i confratelli porteranno il Cristo crocifisso e la grande croce dalla chiesetta di Santa Croce a Santa Chiara. Il pomeriggio viene montato il palco, che servirà per la messa in scena e predicazione de Su Scravamentu. ( g. pit. )

