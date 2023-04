Stasera in diretta su Videolina alle 19.30 il tradizionale rito della deposizione del Cristo Morto dalla Croce nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Baressa. Viene proposta la sacra rappresentazione de “Su Scravamentu”. Il paese della Marmilla custodisce e propone all’attenzione generale uno dei momenti più suggestivi della Settimana Santa, preziosa memoria che viene tramandata. Un grande sforzo organizzativo che coinvolge, nella preparazione e nella messa in scena tante persone. Gli attori cambiano ogni anno, anche se non mancano alcuni veterani che conoscono perfettamente le fasi del rito. Commento di Massimiliano Rais (nella foto), regia Massimo Piras e Francesco Lattuca.