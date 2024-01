Su Samardzic piomba il Brighton  

Perso il genoano Dragusin, volato a Londra dove giocherà nel Tottenham, il Napoli rischia di mancare anche l’obiettivo Samardzic, per il quale la trattativa con l’Udinese (e con il padre del giocatore) sembrava ben avviata. Invece sul centrocampista si è inserito il Brighton di De Zerbi con una proposta di 20 milioni di euro più 5 di bonus che ha complicato il lavoro degli emissari del presidente campano De Laurentiis, che con l’Udinese trattano anche per il difensore Perez. Sono attesi sviluppi, in un senso o nell’altro, entro le prossime 48 ore. Intanto dalla Germania arrivano smentite sul presunto interessamento partenopeo per Simakan, anche lui difensore, in forza al Lipsia.

I movimenti

Ha trovato una nuova squadra Bonucci: l’ex juventino è andato in Turchia al Fenerbahce, che ora vorrebbe anche il milanista Krunic. E a proposito dei rossoneri, la dirigenza dopo il ritorno di gabbia cerca un altro difensore e la prima scelta è sempre Brassier del Brest. Per Popovic, giovanissimo talento serbo, sembrava fatta e invece ci sono delle complicazioni al punto che ora il ragazzo potrebbe andare in Premier League. Daniel Maldini, rientrato dall’Empoli, è stato girato al Monza che ora sta cercando di prendere Kean dalla Juventus. Non sarà una trattativa facile, perché i bianconeri hanno fissato il prezzo a 2,5 milioni di euro ai quali andrebbe aggiunto il pagamento del 100 per cento dello stipendio dell’attaccante, leggermente superiore ai 3 milioni di euro lordi. Il romanista Belotti è nel mirino della Salernitana mentre il veronese Henry, a segno lo scorso weekend contro l’Inter, può andare al Genoa. Non ci sono invece segnali su movimenti dell’Hellas in entrata, a parte quello per l’attaccante Noslin del Fortuna Sittard, ed è possibile la cessione di Ngonge, cercato da Fiorentina e Napoli.

Trattative

Il Sassuolo vorrebbe rinforzare la difesa e ha chiesto al Valencia notizie sulla situazione di Ozkacar, che nel suo attuale club ha poco spazio. Un altro giocatore potrebbe lasciare la squadra allenata da Luca D’Angelo: è il difensore Amian, sul quale c’è il Bologna su espressa richiesta del tecnico Thiago Motta. La Juventus con la percentuale che le spetta per il passaggio di Dragusin al Tottenham chiuderà la trattativa con il Lilla per Djalò: la fumata bianca è solo questione di dettagli. Per Kostic ci sono richieste dall’Arabia Saudita, ma il giocatore vorrebbe rimanere alla corte di Allegri. Lammers, ex attaccante dell’Atalanta, lascia i Rangers e torna in patria: sarà un nuovo giocatore dell’Utrecht. Il Frosinone sta invece stringendo i tempi per cercare di avere Zerbin dal Napoli, dove intanto i manager di Kvaratskhelia e Osimhen (e lo stesso bomber) si lanciano frecciate. Come non bastassero i problemi di classifica e il ritiro imposto dalla società. Il procuratore di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, in un’intervista alla tv della Georgia aveva detto che l’attaccante nigeriano «andrà a giocare in Arabia Saudita in estate». La punta dal ritiro della Nigeria ha replicato parlando di «sporcizia e vergogna». Il suo manager Roberto Calenda ha bollato le dichiarazioni come «gravi, superficiali e inaccettabili. Abbiamo firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor è aiutare il Napoli».

