Su Rondò, il ritorno del bazar degli ambulanti 

Il mercatino comunale del martedì a Pula torna alle origini. Dopo tre anni di sistemazione provvisoria tra via Porrino e via Bostares, le bancarelle degli ambulanti sono state riallestite in via XXV Aprile, nella storica località Su Rondò. I lavori nei parcheggi sono finalmente conclusi e ieri il bazar ha ripreso pienamente la sua attività. Soddisfatti i cittadini e i turisti, felici di ritrovare il mercatino nel suo luogo abituale. Meno entusiasti alcuni commercianti che segnalano difficoltà legate alla carenza di posteggi adeguati.

I commercianti

«Personalmente non sono soddisfatto - dice Erasmo Contu, 48enne, che gestisce una bancarella di abbigliamento - Siamo un po’ sacrificati con i posteggi. Con le nostre attrezzature è quasi impossibile lavorare con queste metrature. Faccio il mercatino a Pula da 29 anni e questi spostamenti tendono a spiazzare la clientela».

Più entusiasta del ritorno a Su Rondò, meno della disposizione dei banchi, Alessandro Melis, 56enne, pescivendolo: «Questa è la sede migliore per il mercato - rimarca - È più pulito, non c’è polvere, ed è tutto asfaltato. Avrei gestito meglio la disposizione. Avrebbero dovuto organizzare un’isola con soltanto gli alimentari, invece abbiamo metà di questi al sole, e l’altra metà all’ombra, però di fronte si trovano bancarelle di abbigliamento e oggettistica. Anche i parcheggi andrebbero sistemati meglio. Le persone hanno paura di prendere una multa e gli anziani sono costretti a lasciare l’auto troppo lontana per portare le buste della spesa. Nel complesso però, siamo soddisfatti».

«Sono uno degli ultimi arrivati, quindi non posso fare molta statistica - ribadisce Jonathan Mannias, 39enne, fruttivendolo - Nel mio piccolo, mi trovavo bene in via Porrino, e mi trovo bene anche qui. È solo il primo giorno, quindi è normale un po’ di confusione iniziale. La clientela c’è, sta partecipando, e si lavora bene».

Tra le bancarelle

«È il primo giorno dopo il ritorno, quindi è difficile dare giudizi - alimenta Luigi Lai, 65enne, venditore di articoli di artigianato - Non c’è molta affluenza, soprattutto perché siamo alla settimana prima di Pasqua. Il mercatino avrebbe dovuto essere spostato un mese prima oppure a maggio dopo Sant’Efisio. A tavolino sembra tutto facile, ma nella realtà è diverso e soprattutto le esigenze degli ambulanti».

«È solo il nostro secondo anno a Pula - racconta Veronica Scano, 48enne, che produce abbigliamento personalizzato e artistico - abbiamo avuto subito un bel riscontro, sia dai turisti, sia dai residenti. Non abbiamo ancora un posto fisso, ma vorremmo rimanere, l’ambiente ci piace. Il ritorno a Su Rondò darà una marcia in più alle attività».

RIPRODUZIONE RISERVATA